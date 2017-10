Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Φρουτένια τάρτα με υπέροχη γεύση. Υλικά για 4 άτομα 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/2 φλιτζάνι παγωμένο νερό

12 κουταλιές της σούπας βούτυρο

2-3 φλιτζάνια βατόμουρα, καθαρισμένα

6 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη

1 1/2 φλιτζάνι νερό Εκτέλεση Για τη ζύμη

Βάζετε σε ένα μπολ το αλεύρι μαζί με το βούτυρο και με ένα πιρούνι ανακατεύετε καλά μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη ζύμη. Σιγά- σιγά προσθέτετε το παγωμένο νερό μέχρι η ζύμη να αρχίζει να σχηματίζεται. Βάλτε τη ζύμη πάνω σε λαδόκολλα, χωρίζοντας τη σε μπάλες. Τυλίξτε σφιχτά και τοποθετήστε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Για τα βατόμουρα Βάλτε τα βατόμουρα, τη ζάχαρη, το βούτυρο και νερό σε μια κατσαρόλα με βαθύ πάτο. Μαγειρέψτε τα βατόμουρα σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξουν. Προθερμάνετε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Αφαιρέστε τη ζύμη από το ψυγείο και ανοίγετε σε φύλλο 2 εκ. πάχος. Κόβετε την ζύμη σε λεπτές λωρίδες και μετά σε μικρά κομμάτια. Ρίχνετε την μισή ποσότητα της ζύμης μέσα στα βατόμουρα και ανακατεύετε απαλά. Βάζετε το μείγμα σε ένα ταψί και ρίχνετε από πάνω τα υπόλοιπα κομμάτια της ζύμης διάσπαρτα. Τοποθετήστε στο φούρνο και ψήστε για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι η ζύμη να κάνει μια κρούστα και να ροδίσει ελαφρά. Βγάζετε από το φούρνο και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από το σερβίρισμα. newsbeast loading…

