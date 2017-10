Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η βρετανική αστυνομία διεύρυνε σήμερα την έρευνα που έχει ξεκινήσει σε βάρος του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, καθώς έγιναν νέες καταγγελίες από μια δεύτερη γυναίκα, μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο Press Association.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνα την περασμένη Τετάρτη, αφού έλαβε μια αναφορά από τις αστυνομικές αρχές του Μέρσεϊσαϊντ, στο Λίβερπουλ, για μια σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκε στο δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το Σάββατο έγιναν νέες καταγγελίες «εναντίον αυτού του άνδρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται ο ύποπτος. «Ο άνδρας αυτός φέρεται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαι (δεύτερη) γυναίκα στο Ουεστμίνστερ το 2010 και το 2011 καθώς και στο Κάμντεν το 2015», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι «δεν έχει γίνει καμία σύλληψη σε αυτό το στάδιο».



Ο 65χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση ή και βιασμό από τουλάχιστον 30 γυναίκες. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα και από την αστυνομία της Νέας Υόρκης για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2004. Πέντε ηθοποιοί τον κατηγορούν για βιασμό — η τελευταία που αποκάλυψε όσα βίωσε ήταν η Βρετανίδα Λιζέτ Άντον, 54 ετών σήμερα, που υποστηρίζει ότι βιάστηκε από τον παραγωγό τη δεκαετία του 1980. Ο ίδιος ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν διαψεύδει, μέσω του εκπροσώπου του, όλες τις κατηγορίες. ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP loading…

