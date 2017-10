Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα ενοχλητικά πράγματα που συμβαίνει με το πλυντήριο των ρούχων είναι ότι με το που ανοίγετε την πόρτα του αισθάνεστε πως ο κάδος μυρίζει άσχημα.



Το πιο πιθανό είναι πως ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι γι’ αυτό. Οι ειδικοί για τα πλυντήρια λένε πως 9 στις 10 περιπτώσεις που κάποιος διαμαρτύρεται για δυσοσμία της συσκευής πλυντηρίου του, αυτή δεν οφείλεται σε κάποια τεχνική βλάβη αλλά σε μια κακή συνήθεια πολλών.



Ποια είναι αυτή; Μα το να κλείνετε την πόρτα του πλυντηρίου μετά από κάθε πλύση. Η πόρτα του πλυντηρίου θα πρέπει να μένει πάντα ανοιχτή μετά την ολοκλήρωση μιας πλύσης, γιατί αν δεν αερίζεται ο κάδος, λόγω υγρασίας αυξάνεται η ανάπτυξη βακτηριδίων στο εσωτερικό του και στις σωληνώσεις και αυτά προκαλούν την δυσοσμία. newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 16th, 2017 at 16:06 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.