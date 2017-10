Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να παρκάρει σε θέση… κάδου, κάτι που του το επιτρέπει το μικρό πλάτος του, στοιχίζει πολύ λιγότερο από άλλα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, φορτίζει σε απλή πρίζα σούκο και η κίνησή του κοστίζει μόλις 1 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Και μπορεί να κατασκευάζεται σε μια μεγάλη μονάδα στην Κίνα, όμως η «καρδιά» του χτυπάει με ελληνική τεχνογνωσία. Ο λόγος για το «Ecocar», ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο αυτοκίνητο πόλης αποτέλεσμα ελληνοκινέζικης συνεργασίας, με συσσωρευτές (μπαταρίες), ελεγκτές και ηλεκτρικά υποσυστήματα ελληνικής τεχνογνωσίας, που αναμένεται να κυκλοφορεί μαζικότερα στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά το 2018.



Παρότι έκανε το ντεμπούτο του μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη διάρκεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει ήδη «ανέλπιστο αριθμό παραγγελιών», αλλά και αρκετές πωλήσεις, που πραγματοποιήθηκαν πριν καν περάσει την έξοδο του διεθνούς εκθεσιακού και συνεδριακού της ΔΕΘ-Helexpo AE, για να βγει επισήμως στους δρόμους. Ήδη έχουν ταξινομηθεί δύο μοντέλα του οχήματος, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί για κυκλοφορία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών ανατέθηκε σε εταιρεία στο Λουξεμβούργο, γιατί όπως παρατηρεί o Γιώργος Καζαντζίδης μέσω του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, υπεύθυνος της εταιρίας Ecosun, που εμπλέκεται στη δημιουργία του από ελληνικής πλευράς, «γνωρίζαμε ότι αν απευθυνόμασταν στην Ελλάδα, για να βγάλουμε πρώτοι στη χώρα και την Ευρώπη τις εγκρίσεις, το όλο πράγμα δεν θα γινόταν έτσι απλά. Με την ευρωπαϊκή έγκριση μπορέσαμε και προχωρήσαμε πολύ πιο γρήγορα». «Το Ecocar σίγουρα δεν θα βάλει… φωτιά στην άσφαλτο, αλλά θα κάνεις τη δουλειά σου αξιοπρεπέστατα με αυτό, με χαμηλό κόστος και με φιλικότητα προς το περιβάλλον. Με μια μικρή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δε, μπορεί να γίνει εντελώς μηδενικό το κόστος λειτουργίας του», σημείωσε ο κ. Καζαντζίδης. Για το target group στο οποίο απευθύνεται το Ecocar και ποια είναι η τιμή του, απάντησε: «Απευθύνεται σε οποιονδήποτε κινείται μέσα στην πόλη, είτε περιφερειακά αυτής. Παγκόσμια μελέτη δείχνει ότι στο 80% των οχημάτων που κυκλοφορούν υπάρχουν κατά μέσο όρο το πολύ δύο άτομα και ότι διανύουμε μέσο όρο κάτω από 100 χλμ ημερησίως σε αποστάσεις. Με αυτά ως δεδομένα και κάνοντας το «ρεπορτάζ» αγοράς μας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το διθέσιο όχημα, που -μεταξύ άλλων- βοηθάει πάρα πολύ στο παρκάρισμα, αφού μπορεί να παρκάρει κάθετα στον δρόμο… Για την έκδοση low speed (χαμηλής ταχύτητας), που αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ/ώρα, η τελική τιμή με τον ΦΠΑ είναι 6.700 ευρώ. Και υπάρχει και η έκδοση υψηλής ταχύτητας (high speed), με μεγιστη ταχύτητα έως 80 χλμ/ώρα, που στοιχίζει 7.700 ευρώ με τον ΦΠΑ».



Το όχημα «χρειάζεται μια απλή πρίζα σούκο, για φορτίο σαν ένα μικρό κλιματιστικό ή μια ηλεκτρική σκούπα. Μια πλήρης φόρτιση, που μας παρέχει αυτονομία 100-120 χλμ για κίνηση σε πόλη, με ταχύτητα μέχρι 40 χλμ, επιτυγχάνεται με φόρτιση σε 6-8 ωρών, αν είναι πλήρως εκφορτισμένο», εξήγησε ο κ. Καλαντζίδης. Σε περίπτωση, όμως, που βρισκόμαστε στον δρόμο και προφανώς θέλουμε να το φορτίσουμε πολύ γρηγορότερα από τις 6-8 ώρες, «προβλέπεται να αναπτυχθούν για πολλούς λόγους δημόσιοι σταθμοί φόρτισης (έχουν ήδη εγκριθεί 120 σε δημόσια σημεία στην Αθήνα και μελλοντικά θα υπάρξουν και στη Θεσσαλονίκη). Υπάρχουν φορτιστές τριών κατηγοριών: βάσεως (η φόρτιση επιτυγχάνεται σε 6-10 ώρες), μέσης φόρτισης (έχουμε φόρτιση μπαταρίας σε ποσοστό 80%-90% εντός μίας ή δύο ωρών) και ταχυφορτιστές (είναι δυνατή η φόρτιση σε ποσοστό 70%-80% σε μόλις 20 λεπτά). Η λογική των ταχυφορτιστών βέβαια είναι να τοποθετηθούν σε βενζινάδικα π.χ., στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης και να βοηθήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα με αυτονομία, ας πούμε 300 χλμ, να συνεχίσει το ταξίδι του, με μία στάση στον Βόλο, όπου ο οδηγός μπορεί να πιει έναν καφέ, να ξεκουραστεί και να φορτίσει. Αυτό βέβαια με το ανάλογα μεγαλύτερο κόστος. Αυτοί οι φορτιστές παρέχουν άλλο σέρβις και φυσικά δεν είναι για να τους βάλεις στο σπίτι σου, γιατί έχουν μεγάλο κοστολόγιο. Στη δική μας πρόταση, αρκεί ο φορτιστής που έχεις. Και μπορείς, αν θέλεις, να φορτίσεις και όσο είσαι στη δουλειά, και ας μην είναι πλήρως εκφορτισμένο το αυτοκίνητο. Υπάρχει η εσφαλμένη άποψη για μια μικρή κατηγορία συσσωρευτών ότι πρέπει να τους εξαντλούμε 100% πριν τους ξαναφορτίσουμε, για να μη δημιουργηθεί το λεγόμενο «φαινόμενο μνήμης». Αυτό, όμως, πλέον δεν ισχύει και μάλιστα βοηθάει στην αύξηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών να τις έχεις όσο το δυνατόν πάντα φορτισμένες». newsbeast loading…

