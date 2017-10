Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, πράγμα που δημιουργεί συχνά πρόβλημα στο στέγνωμα των ρούχων. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι που τα ρούχα στεγνώνουν σε πολύ λίγες ώρες, το χειμώνα μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο ή τρεις μέρες για να στεγνώσουν συγκεκριμένα υφάσματα. Ωστόσο υπάρχουν μερικοί τρόποι για να στεγνώνουν τα ρούχα σας πιο εύκολα ακόμη και τις πιο κρύες μέρες.



Δείτε παρακάτω τρία από αυτά… 1. Μη διπλώνετε τα ρούχα στην απλώστρα γιατί με αυτόν τον τρόπο αργούν να στεγνώσουν. Κρεμάστε τα από τους ώμους ώστε να κρέμονται από τη μία πλευρά. 2. Αμέσως μετά το πλυντήριο βάλτε ενδιάμεσα από τα ρούχα που έχετε κρεμάσει στη μπουγάδα μία μεγάλη, στεγνή, βαμβακερή πετσέτα. Με αυτό τον τρόπο, η πετσέτα θα απορροφήσει την υγρασία των υπολοίπων ρούχων σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.



3. Μην απλώνετε το ένα ρούχο δίπλα στο άλλο. Βάλτε τα αραιά στην απλώστρα και ακόμη καλύτερα ανά μία ράγα. Με αυτό τον τρόπο θα στεγνώσουν γρηγορότερα. baby loading…

