Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ειδικές εκδόσεις των Sports Activity Vehicle και Sports Activity Coupe της BMW που θα διατίθενται από το Δεκέμβριο του 2017. Η ικανότητα σε όλες τις συνθήκες και η οδηγική απόλαυση παντός εδάφους είναι κοινά χαρακτηριστικά των μοντέλων BMW X5 και X6. Τα Sports Activity Vehicle (SAV) και Sports Activity Coupe (SAC) σύντομα θα υποδεχτούν δύο ειδικές εκδόσεις που αναδεικνύουν τον αποκλειστικό και σπορ χαρακτήρα τους.



Οι BMW X5 Special Edition και X6 M Sport Edition έρχονται στην αγορά με στοιχεία εξοπλισμού κορυφαίας κλάσης. Οι δύο ειδικές εκδόσεις θα διατίθενται από το Δεκέμβριο του 2017. Η BMW X5 Special Edition συνδυάζει το πακέτο M Sport με δερμάτινη ταπετσαρία Dakota, συμπεριλαμβανομένων θερμαινόμενων καθισμάτων για οδηγό και συνοδηγό. Ο συνδυασμός Alcantara/δερμάτινης ταπετσαρίας σε Anthracite/Black και με το σήμα M στο δερμάτινο κάθισμα διατίθεται εναλλακτικά χωρίς επιπλέον κόστος. Προαιρετικά, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν δερμάτινη ταπετσαρία Merino της συλλογής Individual σε πέντε αποχρώσεις. Επιπλέον, η X5 Special Edition διατίθεται με θερμοανακλαστικά κρύσταλλα και οθόνη οργάνων πολλαπλών λειτουργιών – Multifunctional Instrument Display (μη διαθέσιμη για την X5 xDrive40e iPerformance). Όλες οι εκδόσεις της X5 διατίθενται σε μορφή Special Edition, με εξαίρεση την X5 M50d. Η εξωτερική μεταλλική απόχρωση Long Beach Blue και οι διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού σε Carbon Fibre είναι αποκλειστικά στοιχεία του πακέτου M Sport Edition για την X6. Εναλλακτικά, διατίθενται αποχρώσεις Carbon Black και Mineral White. Η M Sport Edition διαθέτει επίσης τον εξοπλισμό του πακέτου M Sport και ζάντες αλουμινίου Μ 20 ιντσών (επίσης αποκλειστικές) σε σχέδιο διπλών ακτίνων και ελαστικά runflat διαφορετικών διαστάσεων εμπρός/πίσω. Ζάντες αλουμινίου Μ 21 ιντσών σε σχέδιο διπλών ακτίνων και ελαστικά runflat διαφορετικών διαστάσεων εμπρός/πίσω προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας για την ειδική έκδοση. Όλες οι εκδόσεις κινητήρων του Sports Activity Coupe διατίθενται σε M Sport Edition, με εξαίρεση το μοντέλο X6 M50d.



Όσον αφορά τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων, αυτές έχουν ως εξής: BMW X5: κατανάλωση μικτού κύκλου: 9.6-3.3 λτ/100 χλμ, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 224-77 γρ/χλμ

BMW X6: κατανάλωση μικτού κύκλου: 9.7-6.9 λτ/100 χλμ, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 225-183 γρ/χλμ

