Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μία ολόκληρη χρονιά έντονης βροχόπτωσης ισοπέδωσε την παραγωγή της πατάτας στη Νέα Ζηλανδία με αποτέλεσμα έμποροι και καταναλωτές να ετοιμάζονται για έλλειψη σε πατατάκια. Οι πυκνές βροχές που έπεσαν καθόλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το 20% της ετήσιας συγκομιδής πατάτας στη Νέα Ζηλανδία, ενώ στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, αυτή έφτασε και το 30%.



Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, οι ποικιλίες που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν εκείνες που χρησιμοποιούνται για να παράγονται τα γνωστά σε όλους μας πατατάκια. Η έλλειψη έχει ήδη ανησυχήσει τους νεοζηλανδούς οι οποίοι φοβούνται για ελλείψεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά και απολαμβάνοντας τον αγαπημένο τους αγώνα ράγκμπι. Κάποια σουπερμάρκετ έχουν ήδη αναρτήσει ενημερωτικές πινακίδες προκειμένου να ειδοποιήσουν τους καταναλωτές για την έλλειψη. Πολλοί θεωρούν πως για το φαινόμενο της έντονης βροχόπτωσης υπεύθυνη είναι η κλιματική αλλαγή Και παρότι οι Νεοζηλανδοί δεν σπεύδουν να αγοράσουν προμήθειες για να τις έχουν για τις δύσκολες ημέρες, η έλλειψη έχει σχολιαστεί δεόντως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



H Νέα Ζηλανδία παράγει 500.000 τόνους πατάτας το χρόνο και αποτελεί την ένατη μεγαλύτερη εξαγωγό χώρα στο είδος παγκοσμίως. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 16th, 2017 at 19:06 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.