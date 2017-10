Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πληρώνουν και οι συνδικαιούχοι



Η εφορία «τρυπώνει» και στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και βάζει στο χέρι καταθέσεις στην περίπτωση που ένας από τους συνδικαιούχους χρωστάει στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι συνδικαιούχοιι κινδυνεύουν να χάσουν μέσω της κατάσχεσης σημαντικά ποσοστά όχι μόνο από τις καταθέσεις που βρίσκονται στο λογαριασμό αλλά κυρίως τους μισθούς και τις συντάξεις που κατατίθενται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους. Σύμφωνα με την νομοθεσία το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατάσχει από κοινούς λογαριασμούς τα διαθέσιμα υπόλοιπα που αντιστοιχούν στα ποσοστά κυριότητας που κατά τεκμήριο έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, έστω κι αν οι έτεροι συνδικαιούχοι-μη οφειλέτες του Δημοσίου έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως «ακατάσχετους». Μόνο εφόσον και οι οφειλέτες του Δημοσίου συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει κι αυτοί τους ίδιους λογαριασμούς ως «ακατάσχετους» γλιτώνουν και οι μη οφειλέτες τις κατασχέσεις. Για παράδειγμα σε έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό υπάρχουν τρεις συνδικαιούχοι, πατέρας και δυο γιοι του. Ο ένας γιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και δεν έχει δηλώσει το συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Ο πατέρας και ο άλλος γιος δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου και έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει μέρος ή ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 του διαθέσιμου υπολοίπου του συγκεκριμένου λογαριασμού, καθώς θα θεωρήσει κατά τεκμήριο ότι αυτό ανήκει στον συνδικαιούχο οφειλέτη. Έτσι αν το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 3.000 ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από μισθούς ή συντάξεις των άλλων δυο συνδικαιούχων που δεν είναι οφειλέτες η κατάσχεση έναντι του χρέους του οφειλέτη συνδικαιούχου μπορεί να γίνει επί του ποσού των 1.000 ευρώ ή στο 1/3 του διαθέσιμου υπολοίπου ακόμη και αν το ποσό αυτό ανήκει στους υπόλοιπους δυο συνδικαιούχους που δεν είναι οφειλέτες. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Taxisnet προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις ενός μοναδικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση του Δημοσίου μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Μαρία Βουργάνα in

