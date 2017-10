Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Σε διευκρίνηση σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από τον ΟΑΕΔ προχώρησε ο Οργανισμός.



Αφορμή, δημοσιεύματα που όπως υποστηρίζει δίνουν στρεβλή εικόνα για τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Στην ανακοίνωση ο ΟΑΕΔ αναφέρει ότι στην προκήρυξη, που βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης σε ΦΕΚ, εξαρχής συντάχθηκε και προβλέπει ότι για την κάλυψη 221 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα ανοιχτού Πανεπιστημίου και τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα: · Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Κοινωνική Ψυχολογία ή Εφαρμοσμένη Ψυχολογία ή Κοινωνικό Αποκλεισμό μειονεκτουσών ομάδων ή Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνιολογία,



– Ή Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό – Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά την κάλυψη 84 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν έναν από τα ακόλουθα πτυχία ή διπλώματα:

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης , Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική. Επιπλέον απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Εργοδοτών είναι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματική Συμβουλή στην αγροτική ανάπτυξη ή Μάνατζμεντ ή Μάρκετινγκ ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού ή Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή Λογιστική και Ελεγκτική ή Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών ή Λογιστική και έλεγχο Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

