Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε μια εκλογική αναμέτρηση – θρίλερ στην οποία τα αυξημένα ποσοστά της ακροδεξιάς άφησαν πικρή γεύση στην ΕΕ, ο 31χρονος υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος (VPO) της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αναδείχθηκε νικητής των εκλογών με το ποσοστό του να κυμαίνεται γύρω στο 31,5%. Με μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, θα έλεγε κανείς ότι η ανακούφιση με τη νίκη Κουρτς είναι εμφανής στην Ευρώπη λόγω και της φιλοευρωπαϊκής διάθεσης που έχει επιδείξει ο επικεφαλής του VPO, τον οποίο αρκετοί παραλληλίζουν με τον Μακρόν αλλά και τον ηγέτη του Καναδά Τζαστίν Τριντό. Όπως όμως και μετά τις γερμανικές εκλογές, έτσι και στην περίπτωση της Αυστρίας η δυσαρέσκεια είναι εμφανής αφού δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά το ποσοστό της τάξεως του 25,9% που κατέλαβε το ακροδεξιό κόμμα των Ελευθέρων. Αν και δεν καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, για την οποία υπήρξε σκληρό ντέρμπι με τους Σοσιαλδημοκράτες που τελικά επικράτησαν σε αυτήν με 27,1%, η αύξηση της δύναμής του FPO είναι κάτι παραπάνω από ορατή. Σε υψηλό δεκαετίας βρέθηκαν τα ποσοστά της, σε μια περίοδο που η ΕΕ δοκιμάζεται τόσο από το προσφυγικό ζήτημα όσο και από τη νομισματική πολιτική της. Στροφή ακόμη δεξιότερα πραγματοποιεί ο Κουρτς, ο οποίος κατά το παρελθόν στη θέση του ΥΠΕΞ της Αυστρίας, έχει εκφράσει σκληρές θέσεις πάνω στο προσφυγικό ζήτημα όσον αφορά στην Ελλάδα. «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να περιμένω μέχρι να αντιληφθεί επιτέλους η Ελλάδα πως απαιτείται μια λύση στην προσφυγική κρίση» έχει δηλώσει ενώ ανησυχία προκαλεί η πολιτική που θα ακολουθήσει στο θέμα της υποδοχής προσφύγων, τη στιγμή που χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία κλείνουν την πόρτα. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφερόμενα στον νεοεκλεγέντα ηγέτη της Αυστρίας κάνουν λόγο για ένα «παιδί θαύμα» που από τα 27 του χρόνια, το 2013, κατέλαβε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του προφίλ του. Το γεγονός ότι ο Κουρτς δεν έχει φοιτήσει σε σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης τον καθιστά, για πολλούς, «λίγο» για τα αξιώματα που διεκδικεί. Η σχέση του με την πολιτική είναι μακροχρόνια. Αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος (OVP) έγινε τον Μάιο του 2017, όμως η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε όταν ανέλαβε καθήκοντα προεδρίας στη νεολαία του OVP. Αργότερα υπηρέτησε στο δημοτικό συμβούλιο της Βιέννης. Στο κόμμα του, που για πάνω από τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην εξουσία, επιχειρεί εδώ και μερικούς μήνες να προσδώσει νέο χαρακτήρα πραγματοποιώντας άνοιγμα προς τους νέους. Στις προεκλογικές του δεσμεύσεις σημαντική θέση κατέχουν οι καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, η μείωση των φόρων, όπως και το προσφυγικό ζήτημα το οποίο αποτελεί «καυτή πατάτα» τα τελευταία δύο χρόνια στην ΕΕ.

Με τις συντηρητικές θέσεις του ο Κουρτς, κατά την προεκλογική του εκστρατεία, κατάφερε να «κλέψει» ψήφους από την ακροδεξιά στηριζόμενος στο κλείσιμο των συνόρων και στην αφαίρεση των εργασιακών επιδομάτων από τους νεοπροσληφθέντες ξένους στην Αυστρία. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των αυστριακών εκλογών, ο Guardian κάνει λόγο για θρίαμβο του Κουρτς, ο οποίος δεν αποκλείεται να συνάψει συνεργασία με το ακροδεξιό FPO, το κόμμα που ιδρύθηκε από πρώην ναζί. Όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Κουρτς κέρδισε τη μάχη προβάλλοντας μια διχαστική ατζέντα με ακροδεξιά στοιχεία, οπότε η νίκη του δεν καταχωρίζεται ως νίκη απέναντι στην ακροδεξιά. Για δεξιά στροφή Κουρτς μιλά και το Bloomberg όπως και BBC. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσει η Αυστρία και στο θέμα της Τουρκίας η οποία πριν από μερικές ώρες και ύστερα από μια περίοδο εντάσεων με την ΕΕ δήλωσε αποφασισμένη να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Φοβική στάση απέναντι στο προσφυγικό υιοθέτησαν αρκετοί πολίτες της Αυστρίας από το 2015, οπότε και περί τους 70,000 πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν και Ιράκ ζήτησαν άσυλο στη χώρα.

Τα μετεκλογικά σενάρια Τα σενάρια των συνεργασιών για το νέο κυβερνητικό σχήμα της Αυστρίας ποικίλουν. «Αποδέχομαι την ευθύνη με πολλή ταπεινότητα» δήλωσε, από την πλευρά του, ο Κουρτς μετά την νική του. Η γενική γραμματέας του κόμματος, Ελιζαμπέτ Κέστινγκερ, διευκρίνισε ότι το VPO θα σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού για την επόμενη πενταετία με το κόμμα που θα τους επιτρέψει να επιφέρουντη μεγαλύτερη αλλαγή στη χώρα. Όπως και ο Κουρτς, έτσι και οι ηγέτες των άλλων κομμάτων απέφυγαν να μιλήσουν για τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν πολλές εβδομάδες. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από την Πέμπτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο επικεφαλής του κόμματος των Ελευθέρων Χανς-Κρίστιαν Στράχε, σχολιάζοντας το ποσοστό του FPO, μίλησε για «σπουδαία νίκη» που συνιστά ένδειξη αλλαγής. Όσον αφορά στα σενάρια συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ένας συνασπισμός Λαϊκού Κόμματος και Κόμματος των Ελευθέρων, θεωρείται πιθανή εκδοχή, όπως και μια συνεργασία ανάμεσα σε Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες, του οποίου θα ηγείται, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 30 χρόνια το Λαϊκό Κόμμα. Μάλλον απίθανος θεωρείται ένας συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Ελευθέρων. Τη στιγμή που εντείνονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε έναν «παθιασμένο» για μεταρρυθμίσεις Μακρόν και μια μουδιασμένη από το μήνυμα που έστειλαν οι ψηφοφόροι μετά τις γερμανικές εκλογές Μέρκελ, η στάση της Αυστρίας και η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί αναμένεται να έχει ειδικό βάριος. Ελισάβετ Σταμοπούλου in.gr

