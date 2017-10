Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Διευρύνεται η «τρύπα» στα έσοδα του προϋπολογισμού το εννεάμηνο ενώ παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών, οι αυξημένες επιστροφές φόρου «εκτροχίασαν» το πλεόνασμα εκτός στόχου, κατά 54 εκατ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.718 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.290 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.



Η απόκλιση από τον στόχο οφείλεται κυρίως: Στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4.077 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.762 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.315 εκατ. ευρώ) και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο (3.324 εκατ. ευρώ) κατά 753 εκατ. ευρώ ή 22,6% και

Στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκατ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Με βάση τα στοιχεία αυτά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υποστηρίζει ότι η «τρύπα» είναι λογιστική. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού που είναι οριακά χαμηλότερο από τον στόχο (54 εκατ. ευρώ) δεν περιλαμβάνει το εκτιμώμενο αποτελέσμα ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.556 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 644 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.476 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 525 εκατ. ευρώ.



Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.512 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.294 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (219 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 36.356 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.316 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.672 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.579 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.594 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκατ. ευρώ και η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.717 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 360 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 86 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 78 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 33 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 20 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.777 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 722 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.653 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 613 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.459 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 411 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 203 εκατ. ευρώ. iefimerida loading…

