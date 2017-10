Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος για την απελευθέρωση της πόλεως των Γρεβενών από τον τουρκικό ζυγό, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ. Στο τέλος της Θεία Λειτουργίας τελέστηκε Δοξολογία στην οποία παρευρίσκονταν οι Αρχές του τόπου και στη συνέχεια όλοι κατευθύνθηκαν στο Μνημείο του Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού, στην κεντρική Πλατεία όπου έγινε Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στις 11.30, στον κεντρικό δρόμο των Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε παρέλαση των μαθητών των σχολείων της πόλεως, του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, και πολλών Σωματείων και Συλλόγων. Οι δρόμοι της πόλεως ήταν γεμάτοι κόσμο που βγήκε για να καμαρώσει τα παιδιά του και να γιορτάσει τα Ελευθέρια της πόλεως, αυτή την ηλιόλουστη μέρα.

Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

