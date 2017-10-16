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Ε.Π.Σ. Γρεβενών: Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου

Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-10-2017
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ   6-1
ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ   0-3
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ  4-0
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ   0-6

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 -10-2017
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ   3-1
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ  0-4
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ   1-3
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ  2-4

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 16th, 2017 at 10:28 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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