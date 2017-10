Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ως πρωταγωνιστή της καθημερινής διατροφής μας, έχουν σκοπό να αναδείξουν το αυγό, οι ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αυγού, που έχει καθιερωθεί να εορτάζεται την δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. «Όλα τα καλά αρχίζουν με ένα αυγό!» αναφέρει η Ένωση Αυγοπαραγωγών Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής μας και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το αυγό, ως διατροφική επιλογή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πλούσιο σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα και συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και ενισχύει τη συγκέντρωση στο σχολείο, στη δουλειά και στο παιχνίδι.

Αυτή η «φυσική υπερτροφή» αναφέρει η ΕΑΕ, αποτελεί την πιο πλήρη διατροφική επιλογή για όλες τις ηλικίες, καθώς το αυγό, πέρα από τη μοναδική γεύση του, είναι πλούσιο σε βιταμίνες, φυλλικό οξύ, χολίνη, σίδηρο, ασβέστιο, σελήνιο, αντιοξειδωτικά και Ω3 και Ω6 λιπαρά οξέα. Επίσης, τα αυγά περιέχουν την υψηλότερης ποιότητας πρωτεΐνη που μπορείτε να αγοράσετε, ο κρόκος του αυγού είναι μία από τις ελάχιστες φυσικές πηγές βιταμίνης D, ένα μεγάλο αυγό περιέχει μόλις 70 θερμίδες και 5 γραμμάρια λίπους, η πρωτεΐνη του αυγού περιέχει το ιδανικό μείγμα αμινοξέων που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να φτιάξει ιστό και η διατροφική αξία του μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή του μητρικού γάλατος.



Η αναγνώριση αυτού του πολυδιάστατου, αλλά και πολύτιμου ρόλου του αυγού στη διατροφή και τη ζωή μας, είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Αυγού. Ο Julian Madeley, γενικός διευθυντής της World Egg Organization (WEO), της Οργάνωσης που καθιέρωσε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα από το 1996, αναφέρει για τη σημερινή Ημέρα ότι «τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε μεταφέρει με επιτυχία το μήνυμα ότι το αυγό έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία μας.

Τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελεί την πιο οικονομική, αλλά ταυτόχρονα και την πιο πλούσια φυσική πηγή πρωτεΐνης και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε όλοι». Οι Έλληνες παραγωγοί-μέλη της ΕΑΕ, «πιστοί στη δέσμευσή τους να προσφέρουν υψηλής ποιότητας αυγά στους καταναλωτές, επενδύουν σταθερά στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, στην ασφάλεια των προϊόντων τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα και την ελληνική οικονομία.



Προς αυτή την κατεύθυνση, και με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, η ΕΑΕ προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του σχεδίου της για την καθιέρωση σήματος ποιότητας και ελληνικότητας των αυγών». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

