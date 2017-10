Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνελήφθη χθες (15-10-2017), το μεσημέρι σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών, 22χρονος υπήκοος Τουρκίας, για μεταφορά -7- μη νόμιμων μεταναστών, υπηκόων Συρίας. Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο σε περιοχή των Γρεβενών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος οδηγός του οχήματος, μετέφερε έναντι χρηματικού αντιτίμου προς το εξωτερικό της χώρας -7- μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας, (-3- ενήλικες ηλικίας από 18 έως 44 χρόνων και -4- ανήλικους από 8 έως 14 χρόνων). Το ανωτέρω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό εννιακοσίων ογδόντα -980- ευρώ, δύο -2- κινητά τηλέφωνα και δύο -2- κάρτες SIM κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών.

