Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνελήφθη χθες (15-10-2017), το βράδυ στα Γρεβενά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, ένας 21χρονος, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στον 21χρονο και στη συνέχεια στην οικία του στα Γρεβενά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -58,63- γραμμαρίων,

• αδασμολόγητος καπνός, βάρους -400- γραμμαρίων,

• -2- ζυγαριές ακριβείας,

• -1- κινητό τηλέφωνο και

• -13- νάιλον συσκευασίες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στoν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.

