Οκτώβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Δήμος Γρεβενών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη για δεύτερη χρονιά φέτος οργανώνει εκδηλώσεις με την επονομασία «Ελευθέρια». Αυτές οι εκδηλώσεις διεξάγονται με αφορμή τη θυσία του Εθνοϊερομάρτυρα Αιμιλιανού και την απελευθέρωση της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων και φέτος με την συνδρομή των Δρομέων Υγείας, του Γυμναστικού Συλλόγου, της Γυμναστικής Ένωσης, του Κέντρου Κοινότητας και της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών θα διεξαχθεί ο γύρος της πόλης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. με σημείο έναρξης την πλατεία Αιμιλιανού. Θα πραγματοποιηθούν δύο διαδρομές, μία 1.000 μ. για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και μία 5.000 μ. για όλους τους υπόλοιπους Δρομείς. Φέτος θα συγκεντρώνονται και τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας τα οποία θα διατεθούν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και για το Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας Γρεβενών από τις 10:00 έως τις 13:00 και ηλεκτρονικά στη σελίδα του Κέντρου Κοινότητας στο Facebook (www.facebook.com/kentrokoinotitasgrevenon) και στην ιστοσελίδα των Δρομέων Υγείας Γρεβενών. Εγγραφές θα γίνουν και την ημέρα των αγώνων από τις 09:30. Η συμμετοχή στους αγώνες είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

