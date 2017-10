Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Οι δίαιτες που αποκλείουν ομάδες τροφών ή περιορίζουν υπερβολικά τις θερμίδες, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά χωρίς διάρκεια, αφού αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι ξαναπαίρνουν το χαμένο βάρος. Οι ειδικοί υποστηρίζουν τώρα, ότι το «κλειδί» για την επιτυχία της δίαιτας βρίσκεται στο διάλειμμα διάρκειας δύο εβδομάδων που πρέπει να κάνει κανείς όταν ακολουθεί ένα πλάνο διατροφής, αν θέλει να χάσει περισσότερο βάρος μακροπρόθεσμα.



Οι επιστήμονες ανέλυσαν την αντίδραση του σώματος στη στέρηση φαγητού και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δίαιτα με τους κύκλους των δύο εβδομάδων είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη συνεχόμενη δίαιτα. Και αυτό γιατί η συνεχόμενη δίαιτα θέτει το σώμα σε κατάσταση λιμοκτονίας, κατά την οποία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και καίει λιγότερες θερμίδες από το φυσιολογικό, ως μέθοδο επιβίωσης. Αυτός ο μηχανισμός «αναγκάζει» το σώμα να διατηρεί το λίπος περισσότερο. Μόλις το άτομο αρχίζει ξανά να τρώει φυσιολογικά, τότε αρχίζει και πάλι ο μεταβολισμός να καίει περισσότερο. Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το διάλειμμα σε μια δίαιτα και η υιοθέτηση μιας πιο χαλαρής προσέγγισης σε αυτή, δίνει ένα ψυχολογικό κίνητρο που είναι απαραίτητο για κάποιον που θέλει να συνεχίσει να προσέχει το τι τρώει τον υπόλοιπο καιρό. Και τώρα ας μιλήσουμε με αριθμούς. Ερευνητές από την Αυστραλία μελέτησαν δύο ομάδες εθελοντών που ακολούθησαν δίαιτα 16 εβδομάδων, μειώνοντας την πρόσληψη θερμίδων κατά το ένα τρίτο.



Η μία ομάδα ακολούθησε συνεχόμενα τη δίαιτα επί 16 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες στην άλλη ομάδα ακολουθούσαν τη δίαιτα για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια τη σταματούσαν, ακολουθώντας διατροφή για να διατηρήσουν το βάρος τους σταθερό, επίσης για διάστημα δύο εβδομάδων. Ο κύκλος αυτός επαναλαμβανόταν επί 30 εβδομάδες, προκειμένου να ακολουθήσουν συνολικά 16 εβδομάδες δίαιτας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολούθησαν τη δίαιτα με τα διαλείμματα, όχι μόνο έχασαν περισσότερο βάρος, αλλά πήραν λιγότερα κιλά μετά την ολοκλήρωση της δίαιτας. Συγκεκριμένα, έχασαν κατά μέσο όρο 17,5 κιλά, τα οποία διατήρησαν για περισσότερο από 6 μήνες μετά το τέλος της δίαιτας. Φαίνεται ότι τα διαλείμματα από τη δίαιτα είναι κρίσιμα για την επιτυχία της απώλειας βάρους. bovary loading…

