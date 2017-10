Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μια καινοτόμος πρόταση με θέμα την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων, έλαβε μέρος στο φετινό «THE Port Humanitarian Tech Hub 2017/CERN», που έγινε στη Γενεύη. Στην υλοποίησή της προχώρησαν οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου, Θανάσης Κουκούλης, Ειρήνη Μορίκη, Διαμαντίνα Ψευτογκά, Εύα Τσακαλή και Βαγγέλης Αναγνωστόπουλος. Η ιδέα, που ξεκίνησε από το μάθημα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Περιβάλλοντος, εξελίχθηκε σε μια καινοτόμο πρόταση για την αντιμετώπιση του πιεστικού προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων, με έμφαση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του έργου. Όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δουλεύοντας εντατικά, για 60 ώρες, μέσα στην «πλατεία ιδεών» (Ideasquare) του CERN, η διευρυμένη ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών, με τους μέντορες τους, Μαρία Χατζηαντωνίου και Βασίλη Σοφιαδέλλη και προσκεκλημένους επιστήμονες και ειδικούς, προχώρησε στην πρακτική ανάπτυξη του πρωτοτύπου του έργου με τίτλο «Trash, we can!». Το τελικό αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε, αφορά στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής στο κινητό, η οποία επικοινωνεί με έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης και με ανταποδοτικό χαρακτήρα προωθεί την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των προσφύγων στην ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών.



Η παροχή/προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως free WiFi ή εκπτώσεων σε αγορές και προμήθειες, είναι το αρχικό ανταποδοτικό κίνητρο. Η όλη διαδικασία συνδέεται με παράλληλο πρόγραμμα ανάπτυξης εργαστηρίων upcycling για σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση προϊόντων από υλικά ανακύκλωσης, με επιπλέον οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και τη συνολική κοινότητα των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων. Το έργο με το δυναμικό μήνυμα «Trash to Treasure» παρουσιάστηκε στο εμβληματικό «Globe of Science & Innovation» του CERN, μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό, στο οποίο συμμετείχαν επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών. Η πρόταση από τη Λέσβο κέντρισε το ενδιαφέρον των συνεργατών και του ακροατηρίου, ως ένα έργο ευρύτερης εφαρμογής, καθόσον συνδυάζει την επίλυση ενός πιεστικού προβλήματος, όπως αυτό της συσσώρευσης απορριμμάτων, με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού νομίσματος. Οι στόχοι του έργου Με έμφαση στην κυκλική οικονομία, το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους στα κέντρα διαμονής, μέσω της συνειδητοποίησης της αξίας του «απορρίμματος» και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η σύνδεση της αξίας ανακύκλωσης με οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κίνητρα, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί την κεντρική στόχευση του συνολικού έργου με τίτλο: «Trash to Treasure». Η παράλληλη υποστήριξη της κοινότητας των προσφύγων, με αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με την εκπαίδευση και την ευκαιρία απασχόλησής τους, αλλά και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και δημιουργικής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, αποτελούν επιπλέον ισχυρά σημεία του έργου.



Ας σημειωθεί, ότι η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τη Λέσβο, εφόσον βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του «έξυπνου κάδου ανακύκλωσης» και της πρότυπης ψηφιακής εφαρμογής ανταποδοτικότητας. Περαιτέρω στόχος είναι η γενίκευση της εφαρμογής σε χώρους και συνθήκες συλλογικής δράσης, όπως πχ τα σχολεία. * Σημειώνεται ότι αρωγός της προσπάθειας είναι η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία υποστηρίζοντας θέματα ανάπτυξης του Αιγαίου, διασφάλισε τη δωρεάν μετακίνηση προς το CERN, μελών της εξαμελούς αποστολής. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 12:00 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.