Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το SPD επικράτησε στις εκλογές του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία με το CDU της Ανγκελα Μέρκελ να έρχεται δεύτερο. Οπως μεταδίδει η Deutsche Welle, οι σχεδιασμοί της Μέρκελ για τον κυβερνητικό συνασπισμό συναντούν άλλο ένα ανάχωμα, με τη νίκη των Σοσιαλδημοκρατών



Σύμφωνα με τα exit polls που επικαλείται η DW, το SPD είναι μπροστά με 37,5% και ακολουθεί το CDU με 35%. Οι Πράσινοι έλαβαν 8,5% και οι Φιλελεύθεροι 7%. Οσον αφορά τους ακροδεξιούς του AfD, με 5,5% μπαίνουν οριακά στο τοπικό κοινοβούλιο, ενώ η Αριστερά με 4,8% μένει εκτός.

