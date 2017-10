Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

7η αγωνιστική



Δύο βαθμούς και… την κορυφή άφησε στα Πηγάδια η ΑΕΚ που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Ξάνθη

(Ξάνθη – ΑΕΚ 1-1) παρά το γεγονός ότι οι Ακρίτες τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες, ενώ το γκολ ισοφάρισης του Βράνιες στο 88′ ήταν από θέση οφ σάιντ. Έτσι, στην κορυφή της βαθμολογία προσπέρασε ο ΠΑΟΚ που είχε εύκολο έργο απέναντι στη Λαμία στην Τούμπα (ΠΑΟΚ – Λαμία 4-0). Σε ακόμη ένα ματς, ο ουραγός Απόλλωνας Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (Απόλλων Σμύρνης – Κέρκυρα 0-0), ενώ στο Αγρίνιο είχαμε μεγάλη απόδραση του Λεβαδειακού (Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 0-1).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον αγώνα Παναθηναϊκός – Λάρισα (19:30). Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής της Super League: ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατανιάς 3-1

(12′ Κόντε, 36′ Τζημόπουλος, 39′ Χαλκιαδάκης – 7′ Γκρζέλτσακ) Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 1-0

(28′ Μάντσον) Πανιώνιος-Ολυμπιακός 3-4

(3΄ Σπιριντόνοβιτς, 82΄ πεν. Μασούντ, 84΄ Ντουρμισάι – 19΄ Σισέ, 37΄, 45΄ Ανσαριφάρντ, 87΄ πέν. Φορτούνης) ΠΑΟΚ-Λαμία 4-0

(10΄ Λέοβατς, 24΄, 88΄ Πρίγιοβιτς, 50΄ Πέλκας) Απόλλων Σμύρνης-Κέρκυρα 0-0 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός 0-1

(47΄ Νιασέ) Ξάνθη-ΑΕΚ 1-1

(40΄ Μπρίτο – 88΄ Βράνιες) Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 16/10



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ατρόμητος 13

. Λεβαδειακός 13

5. Ολυμπιακός 11

. Πανιώνιος 11

7. Ξάνθη 10

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Παναιτωλικός 8

10. Λαμία 7

11. Παναθηναϊκός 6 -6αγ.

. Αστέρας Τρίπολης 6

. Πλατανιάς 6

. Κέρκυρα 6

15. Λάρισα 3 -6αγ.

. Απόλλων Σμύρνης 3 * Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. in

