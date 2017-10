Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Με κρεμώδη υφή και γεμάτη γεύση. Υλικά για 2 άτομα 4 κουταλιές της σούπας σησαμέλαιο

2 κούπες καφέ ρύζι μπασμάτι

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 κούπα καφέ μανιτάρια σε φέτες

1 κουταλιά της σούπας κάρυ

1 κίτρινη πιπεριά ψιλοκομμένη σε κύβους

150 γραμμάρια σπανάκι κατεψυγμένο ή φρέσκο

1 κούπα παρμεζάνα τριμμένη Εκτέλεση Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζετε το ρύζι για 10 λεπτά. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνετε το σησαμέλαιο και σοτάρετε ελαφρά τα μανιτάρια, το σπανάκι και τις πιπεριές μαζί με τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 4 λεπτά. Προσθέτετε το βρασμένο ρύζι και ανακατεύετε με ξύλινη κουτάλα στην αρχή στο κέντρο του τηγανιού και σιγά- σιγά μεγαλώνετε τους κύκλους. Προσθέτετε το κάρυ και αλατοπιπερώνετε. Τέλος πασπαλίζετε με παρμεζάνα και συνεχίζετε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει και ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 11:09 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.