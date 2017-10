Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τελείωσε και η φετινή παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης μας με τη συμμετοχή του συλλόγου ~Πίνδος~ για δεύτερη συνεχόμενη φορά με ιδιαίτερη επιτυχία.

Πλήθος χορευτών, ποικιλία φορεσιών και ωραίο στήσιμο ήταν τα χαρακτηριστικά του συλλόγου μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ιδιότητα του χοροδιδάσκαλου όλους και όλες που συμμετείχαν αφιερώνοντας χρόνο και πολύ κόπο για την επιτυχία της παρέλασης.

Συγκεκριμένα τα παιδιά από τα Γιαννιτσά που ήρθαν με δικά τους έξοδα και τη Μαρία Γεωργίτση με τον Κώστα Καφάση που είχαν την επιλογή και επιμέλεια των Γυναικείων φορεσιών (Χασίων-Επισκοπής).

Νομίζω όλοι μας ότι σταθήκαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο δίνοντας με τη συμμετοχή μας ένα άλλο χρώμα στη γιορτινή μέρα, φέρνοντας μνήμες στους παλιότερους και δίνοντας μαθήματα στους νεότερους, βλέποντας άνδρες και γυναίκες ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής μας και όχι μόνο.





























Ευθύμης Πρέβεζας

