Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι καμπάνες σε όλες τις ενορίες της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων θα χτυπούν πένθιμα, για μία εβδομάδα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου. Σε σύναξη κληρικών στο Αίγιο, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος κάλεσε σε… εξέγερση και αποφασίστηκε λήψη μέτρων διαμαρτυρίας. Πέρα από τις πένθιμες καμπάνες- από τις 15 έως τις 21 Οκτωβρίου- για τρία λεπτά κάθε ημέρα στις 12 το μεσημέρι, θα αναρτηθούν πανό διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία του Αιγαίου και θα αποσταλεί ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Το μόνο που επιθυμώ είναι να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία της ψυχής μου, ώστε αυτή την αγωνία να την μετατρέψουμε σε μια κίνηση διαμαρτυρίας. Προτείνω, λοιπόν, να προβούμε, ως Μητρόπολις, σε μια δυναμική αντίδραση, όχι ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά θα ικανοποιήσουμε τη συνείδησή μας, πράττοντας το καθήκον μας. Έτσι, ίσως να μπορέσουμε να παρασύρουμε και κάποιους άλλους ώστε να γίνει μια… εξέγερση και να μην περάσουν αμαχητί και σιωπηλά ό,τι προσπαθούν να περάσουν οι σημερινοί κυβερνώντες», είπε ο Αμβρόσιος στη σύναξη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patrastimes. Στο ψήφισμα, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται αντιχριστιανικό και ανθελληνικό, αλλά και «εξωφρενική έμπνευση». Ακόμη, γίνεται λόγος για επιπόλαιη νομοθέτηση και ζητείται η άμεση απόσυρση του νόμου.

Το ψήφισμα διαμαρτυρίας: «Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας παρακολουθούμε με αγωνία και αγανάκτηση τις μεθοδεύσεις του κυβερνητικού σχήματος και του πολιτικού κόσμου γενικότερα διά την αποδόμηση της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας ιστορικά υπήρξε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαμαρτυρόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για το αντιχριστιανικό και ανθελληνικό Νομοθέτημα, όπου δίνεται η δυνατότητα για τη “νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου”. Είναι εξωφρενική έμπνευση να αλλάζει κανείς το φύλο του με απλή αίτηση, σε λίγα λεπτά, πράγμα που είναι αντίθετο από εκείνο που χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους και μάλιστα όταν γίνεται από την εφηβική ηλικία, την πιο ευαίσθητη ηλικία για το μέλλον κάθε εφήβου. Έτσι πλέoν δημιουργείται αναστάτωση και σύγχυση με την τόσο επιπόλαιη θεσμοθέτηση Νόμου, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με την φυσιολογία, οντολογία και βιολογία του ανθρώπου και που οδηγεί στο βδελυρό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας. Μετά το ΄΄σύμφωνο συμβίωσης΄΄ για τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια, την καθιέρωση της θεματικής εβδομάδος περί ΄΄εμφύλων ταυτοτήτων΄΄, αφιερωμένη στην κάθε είδους κτηνώδη διαστροφή, τώρα πλέον με μια απλή αίτηση μπορεί κάποιος να δηλώνει το επιθυμητό φύλο. Μπροστά σ’ αυτή την αντιχριστιανική και βιολογική τραγωδία: Ζητούμε την άμεση απόσυρση του Νόμου που αφορά την αλλαγή φύλου στους δεκαπεντάχρονους με βάση την κάτωθι τεκμηρίωση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων: «Σύμφωνα με την Επιστήμη και το Δίκαιο ο ανήλικος κάτω των 18 ετών έχει περιορισμένο ποινικό καταλογισμό και περιορισμένη ικανότητα να ελέγχει τις υποθέσεις του, διότι θεωρείται ότι δεν έχει ακόμα την ωριμότητα να αποφασίζει ως ενήλικος. Ειδικά, μέχρι την ηλικία των 15 ετών, στο μεν αστικό δίκαιο το μόνο που μπορεί να πράξει, όμως με την συναίνεση των προσώπων που έχουν την επιμέλειά του, είναι να εργαστεί και να διαθέσει ελεύθερα τον μισθό του, στο δε ποινικό δίκαιο, ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του περιορίζεται σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης, μόνο αν τελέσει ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, όπως φόνο ή απόπειρα φόνου και όμοια βαριά αδικήματα. Εφ’ όσον, λοιπόν το δίκαιο αναγνωρίζει ότι ο ανήλικος δεν διαθέτει την ωριμότητα να αντιληφθεί την βαρύτητα των πράξεών του και να υποστεί τον ποινικό σωφρονισμό που προβλέπεται για τους ενηλίκους, πόσο μάλλον είναι ικανός να αντιληφθεί τον οριστικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, όταν μάλιστα η επιστήμη δέχεται ότι αυτή η διεργασία είναι ρευστή έως και αρκετά μετά το 18ο έτος ηλικίας». Καλούμε όλους τους πολιτικούς της χώρας μας να ακυρώσουν το συγκεκριμένο Νόμο. Καλούμε τους γονείς να αντισταθούν στην μεθοδευμένη διαστροφή των παιδιών μας σε συνεργασία με την Εκκλησία μας, η οποία διαφυλάσσει το ήθος και σέβεται την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου όπως την δημιούργησε ο Θεός. Ως κατ’ εικόνα Θεού πλασμένοι, δεν έχουμε δικαίωμα στον γενετήσιο αυτοπροσδιορισμό, γιατί είναι πράξη εγωιστική και αποτελεί άρνηση του Δημιουργού μας Τριαδικού Θεού, ο οποίος μας έπλασε με τόση σοφία και χάρη. Όποιος έχει «δυσφορία για το φύλο» που του χάρισε ο Θεός πάσχει από ψυχική ασθένεια. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι «διαφορετικότητα», αλλά είναι θανάσιμο αμάρτημα που επισύρει την οργή του Θεού. Οδηγεί στην παράχρηση του σώματος και δημιουργείται ένα νέο είδος ανθρώπου, που δεν είναι άνθρωπος, αλλά υποχείριο της αμαρτίας και του διαβόλου.

Η Εκκλησία μας ως πνευματική Μητέρα, κι εμείς οι κληρικοί που αφουγκραζόμαστε τα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων, δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν μισούμε τον αμαρτωλό άνθρωπο αλλά την αμαρτία. Φοβόμαστε, όμως, ότι γρήγορα θα ψηφισθεί και άλλος νόμος για την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Φτάνει πια!!! Ας μετανοήσουμε, κληρικοί και λαϊκοί, για τις υποχωρήσεις μας στην μεθοδευμένη απεμπόληση της ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, της ιστορίας και της γλώσσας μας, που κατά τρόπο προκλητικό πολεμούνται από τη Μασονία και όλες τις σκοτεινές δυνάμεις. Σκοπός τους να διαλύσουν τον οικογενειακό θεσμό που αποτελεί ύψιστο ιδανικό της πατρίδος μας και ανέδειξε Ήρωες και Αγίους. Προσευχόμαστε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της Πίστεώς μας, την Παναγία μας και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, να δώσουν δύναμη σε όλους μας, ώστε να διαφυλάξουμε τα ζώπυρα της Πίστεως και της Πατρίδος μας. Αποφασίζουμε: Α) Από την Κυριακή 15 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου να κτυπούν οι καμπάνες των Ιερών Ναών πένθιμα καθημερινά και περί ώρα 12.00 το μεσημέρι για τρία λεπτά. Β) Να αναρτηθούν πανό διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία της πόλεως του Αιγίου με ανάλογα συνθήματα. Γ) Τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος και την αποστολή του στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στα Μέσα». iefimerida

