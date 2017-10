Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Στον ισπανικό αγώνα της Αραγονίας (πίστα Aragon) η αναμετάδοση εικόνας από τις μοτοσυκλέτες MotoGP έκανε ένα άλμα στο μέλλον, προσφέροντας από τις νέες εποχούμενες κάμερες εικόνα 360 μοιρών.



Από τον φετινό αγώνα στο Λεμάν (Le Mans) η νέα κάμερα λειτουργεί εγκατεστημένη στις μοτοσυκλέτες των Johann Zarco, Pol Espargaro και Andrea Dovizioso. Από τον αγώνα της Αραγονίας και μετά στολίζει την Yamaha M1 του Maverick Viñales που μάλιστα μπορείτε να απολαύσετε σε ελεύθερο βίντεο εδώ να κερδίζει την pole position. Από το αυριανό ιαπωνικό GP στο Twin Ring Motegi και μετά η πανοραμική εικόνα θα προσφέρεται και στην τηλεοπτική μετάδοση. Η Dorna περηφανεύεται πως το νέο σύστημα τετραπλής κάμερας με το ελληνικό όνομα Ζωοτρόπιο δημιουργεί την ακριβέστερη ψευδαίσθηση ότι κάθεται σαν συνοδηγός στη μοτοσυκλέτα και συμμετέχει στον αγώνα.



Το όνομα προέρχεται από μία συσκευή που θεωρούνταν ως η απόλυτη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της κινητής εικόνας τον 19ο αιώνα –μέχρι την εμφάνιση του κινηματογράφου. Αποτελεί σύνθεση των ελληνικών λέξεων «ζωή» και «τρέπω» (γυρίζω). Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία της τετραπλής κάμερας υψηλής ευκρίνειας προήλθε από την επιθυμία της Dorna να βάλει τους θεατές πάνω στις μοτοσυκλέτες των GP, δημιουργώντας μια μοναδική οπτική εμπειρία σαν να παρακολουθούν τον αγώνα από τη θέση του συνεπιβάτη. Η νέα υπηρεσία προσφέρεται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας motogp.com και φυσικά μέσω της επίσημης εφαρμογής MotoGP Αpp. newsbeast loading…

