Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, παρουσία πολλών θεατών, αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δόθηκε χθες βράδυ η εκκίνηση του Ιστορικού Ράλλυ Ελλάδος 2017. Αρχικά τη ράμπα πέρασαν 27 κλασικά αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον αγώνα στο πλαίσιο του Επάθλου Ιστορικών Regularity Αυτοκινήτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA), καθώς και του αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ιστορικών Αυτοκινήτων Ράλι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τα 28 πληρώματα που θα αγωνιστούν τις επόμενες δύο ημέρες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι, το Πρωτάθλημα και τα Κύπελλα Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων και το Κύπελλο Ράλι Βορείου Ελλάδος.



Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε τόσο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, όσο και ο Δήμαρχος Λάρισας, της πόλης που φιλοξενεί τον αγώνα, Απόστολος Καλογιάννης. Αμέσως μετά την τελετή εκκίνησης, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Regularity συνέχισαν για το πρώτο σκέλος του αγώνα, σε μια διαδρομή 49 χλμ.που περιλαμβάνει και νυχτερινή ανάβαση Τεμπών, πριν ολοκληρώσουν το σημερινό σκέλος στα Αμπελάκια. Για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Sporting το καθαρά αγωνιστικό μέρος ξεκινάει σήμερα το πρωί, με την αναχώρησή τους από το service park, που βρίσκεται στη Σκεπαστή Αγορά Λάρισας. Η πρώτη ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει 4 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 63,66 χλμ., με την πρώτη (Πυργετός 1) να ξεκινάει στις 09:38. Η πρώτη δοκιμασία του αγώνα ακριβείας (Regularity) Η δράση και η δοκιμασία των πληρωμάτων της κατηγορίας Regularity ξεκίνησε αμέσως μετά τη διαδικασία της πανηγυρικής εκκίνησης. Τα 27 πληρώματα που εκκίνησαν, έφυγαν από την πόλη της Λάρισας, για να επιστρέψουν στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς μετά από δέκα νυκτερινές ειδικές διαδρομές ακριβείας και συνολικά 49 χιλιόμετρα. Ακριβέστεροι στο πρώτο σκέλος αποδείχθηκαν οι Θεμιστοκλής Κονταράτος – Ιούλιος Ιατρίδης με την Porsche 911 SC του 1980 με 4,9 βαθμούς ποινής.



Οι Δημήτρης και Άγγελος Κουνέλης με ένα Mini του 1978 ακολουθούν με 5,3 βαθμούς ποινής, ενώ οι περσινοί νικητές του αγώνα Σπύρος και Νίκος Μουστάκας είναι 3οι με την Alfa Romeo Alfasud Ti με 5,5 βαθμούς ποινής. Οι Ιταλοί Massimo Mascagni – Fabrizio Farsetti με την πράσινη Porsche 911 συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα με 6,2 βαθμούς ποινής. Το σημερινό σκέλος του αγώνα είναι και το μεγαλύτερο, αφού καλύπτει σχεδόν 312 χιλιόμετρα περνώντας από περιοχές όπως η Ελασσόνα, η Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα. Το πρώτο αυτοκίνητο ξεκίνησε από τη Σκεπαστή Αγορά της Λάρισας 09:00 πμ. newsbeast loading…

