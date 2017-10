Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με το..αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Πρωτάθλημα της Γ Εθνικής στο Γ όμιλο όπου

αγωνίζεται η ομάδα του Πρωτέα Γρεβενά. Ηττηθηκε μέσα στην Κέρκυρα από τον Φαίακα με σκορ 77-56. Τα δεκάλεπτα:

23-15, 40-29, 63-38, 77-56 Διαιτητές: Ντόγκας, Χατζηχαρίσης. Φαίακας Κέρκυρας (Κοντογιάνης): Ματενίδης 6 (1), Νεδέλκος 6, Χατζόπουλος 15, Σπιτιέρης 4, Μακρίδης 9 (1), Περούλης Ε. 23 (1) Περούλης Α. Μαγκανάς 3, Αγάθος, Ούστογλου, Στεργίου1, Βογιατζής 10 (1). Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Μαρκόπουλος 6, Γούλας, Καλογεράτος 6 (1), Μιχαηλίδης 3 (1), Ρίγκος 9, Κολοβός, Κλωναράς 10, Τακίδης 8, Μπόζιαρης 2, Χατζόβουλος 3, Τζήμου 37 (3), Κόττας. Η έτερη ομάδα της Δυτικής Μακεδονίας, ΑΠΣ Πτολεμαΐδας ηττήθηκε επίσης σε αγώνα εκτός έδρας από τον Εύαθλο στο Πολύκαστρο του Κιλκίς με σκορ 87-63

Δείτε όλα τα αποτελέσματα: Φαίακας Κέρκυρας-Πρωτέας Γρεβενών 77-56

Ευαθλος Πολυκάστρου-ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 87-63

Φίλιππος Βέροιας-Ιωνικός 80-58

Νίκη Βόλου-Ζέφυρος 83-70

Ικαροι Τρικάλων-ΑΟΚ Βέροιας 69-68

ΓΕ Αγρινίου-ΑΓΣ Ιωαννίνων Ρεπό: Νικόπολη Πρέβεζας Τα φύλλα των αγώνων: ΓΕ Αγρινίου-ΑΓΣ Ιωαννίνων 70-62 Δεκάλεπτα: 19-15, 29-34, 48-49, 70-62. Διαιτητές: Τσακαλογιάννης, Μπακετέα. ΓΕ Αγρινίου (Φαράντος): Βακουφτσής, Αυφαντόπουλος, Μπεκατώρος 7 (1), Σταμουλάκης 6 (1), Λιόκαυτος, Μπαρούχας 23 (1), Σαπλαούρας, Τσώλος 1, Μπόσμος 14, Δάρλας 10 (2), Βασιλείου 9, Βούλγαρης. ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 13, Ζαμπέτης 6, Μπαρτζώκας, Καλφαλίδης, Αντωνίου 8, Παπαγιάννης 4, Τσίγκας, Μάκης 4, Παπανικολάου, Εξαρχόπουλος 13 (2), Φίλιος 8, Θώδης 6. Νίκη Βόλου-Ζέφυρος 83-70 Δεκάλεπτα: 16-21, 42-39, 61-60, 83-70 Διαιτητές: Σαρακενίδης, Χρυσάφης. Ίκαροι Τρικάλων-ΑΟΚ Βέροιας 69-68 Δεκάλεπτα: 21-18, 31-32, 53-53, 69-68 Διαιτητές: Φούντζηλας, Πράττος Ίκαροι Τρικάλων (Μητσιάδης): Μέξης 7, Φούντας Φ. 10, Γκότσης 2, Αργύρης Ν., Μπαρμπαρούσης, Χατζής 6, Τζούρβας 8, Θανασάρας, Αργύρης Σ. 5, Στάνκοβιτς 8, Φούντας Γ. 23, Θεοδώρου. ΑΟΚ Βέροιας (Τούσας): Τρουμπούκης 5, Ουσουτζόγλου 4, Σισμάνης 8, Γκανάς 8, Βλάχος 15, Μακρίδης 14, Λέφας 4, Γιαννουζάκος 10, Καπνάς, Γιαννόπουλος. Φίλιππος Βέροιας-Ιωνικός Ιωνίας 80-58 Δεκάλεπτα: 27-18, 47-30, 69-42, 80-58. Διαιτητές: Εκίζογλου, Λαδάς. Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας, Μπλατσιώτης): Κοθράς 16 (2), Μόρας 13, Τσιαγκλάκανος 10 (2), Παραπούρας 12 (2), Σουτζόπουλος 12 (1), Καντάρκος, Καβαργύρης 2, Τσεσμεζίδης 2, Τόκας Π, Τόκας Α 3 (1), Ποταμόπουλος, Μαρκόπουλος 10 (2). Ιωνικός Ιωνίας: Μητακίδης 4, Βαρίτης 3, Γεωργιαδης 17 (2), Κούτε, Μαδεμλής 2, Παουλεάνου 5 (1), Δελλής 5 (1), Γιαννούλης, Σιδηροηλίας 11, Αναστασιάδης 11. Η βαθμολογία 1) Εύαθλος Πολυκάστρου 2 87-63 24

2) Φίλιππος Βέροιας 2 80-58 22

3) Φαίακας Κέρκυρας 2 77-56 21

4) Νίκη Βόλου 2 83-70 13

5) ΓΕ Αγρινίου 2 70-62 8

6) Ικαροι Τρικάλων 2 69-68 1

7) ΑΟΚ Βέροιας 1 68-69 -1

8) ΑΓΣ Ιωαννίνων 1 62-70 -8

9) Ζέφυρος 1 70-83 -13

10) Πρωτέας Γρεβενών 1 56-77 -21

11) Ιωνικός 1 58-80 -22

12) ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 1 63-87 -24

13) Νικόπολη Πρέβεζας 0 0-0 0 *Η Νικόπολη Πρέβεζας έκανε το ρεπό της.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 22/10) Πρωτέας Γρεβενών-Νικόπολη Πρέβεζας

Ιωνικός-Φαίακας Κέρκυρας

Ζέφυρος-Φίλιππος Βέροιας

ΑΟΚ Βέροιας-Νίκη Βόλου

ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Ικαροι Τρικάλων

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Πολυκάστρου Ρεπό: ΓΕ Αγρινίου

