Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ξεκινά σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ της Γ Εθνικής με τον Πρωτέα να αγωνίζεται στην πρώτη αγωνιστική στην Κέρκυρα, απέναντι στον τοπικό Φαίακα. Η δεύτερη ομάδα της Δυτικής Μακεδονάς ο Α.Π.Σ. Πτολεμαΐδας αγωνίζεται επίσης εκτός στο Πολύκαστρο, απέναντι στον Ευαθλο.



Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Η ομάδα της Πτολεμαΐδας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Εύαθλο Πολυκάστρου, ενώ ο Πρωτέας Γρεβενών θα παίξει με τον Φαίακα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γ’ Εθνική Μπάσκετ (3ος Όμιλος | 1η Αγωνιστική) Κυριακή 15 Οκτωβρίου ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. – ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (17:00) ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (17:00) ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ. – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (17:00) ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (17:00) ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 (18:00) ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (19:00)



This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 13:19 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.