Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές, με ή χωρίς το ΔΝΤ. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ευκλείδη Τσακαλώτου προς τους συνομιλητές του, στην Ουάσινγκτον. Στη συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ και ο υπουργός Οικονομικών συμφώνησαν για μία γρήγορη αξιολόγηση, προκειμένου να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαδικασίες που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από το πρόγραμμα.



Οι δύο συνομιλητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα mignatiou, συμφώνησαν ότι η αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, για να τεθεί στη συνέχεια το θέμα του χρέους. Ακόμη, ο υπουργός φέρεται να ζήτησε σαφήνεια για τη θέση του ΔΝΤ, μεταφέροντας στην Λαγκάρντ το μήνυμα Τσίπρα. «Η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση και πιστεύει ότι ως τότε θα έχει τελειώσει ο σχηματισμός κυβέρνησης στην Γερμανία», τόνισε στο ίδιο Μέσο πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί συμφωνία για το χρέος τον Φεβρουάριο όταν στο μεταξύ έχει τελειώσει και η αξιολόγηση.



Την αντίθετη άποψη της Αθήνας με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, ο οποίος «μετέθεσε» το ζήτημα του χρέους για τον Ιούνιο, εξέφρασε η ίδια πηγή. «Τον Φεβρουάριο προβλέπεται (να τελειώσει) η αξιολόγηση του ΔΝΤ. Είναι εφικτό το σενάριο να υπάρξει συμφωνία για το χρέος τότε. Θα υπάρχει έτσι ικανό χρονικό περιθώριο ώστε να διευκολύνει την έξοδό μας στις αγορές», ανέφερε. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Αθήνα θέλει το Ταμείο στο πρόγραμμα μόνο γιατί βοηθά στο ζήτημα του χρέους. «Αν αποχωρήσει το Ταμείο από το Πρόγραμμα, αυτό δεν μας προβληματίζει για την έξοδο στις αγορές. Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει και χωρίς το ΔΝΤ», ανέφερε. Το οικονομικό επιτελείο τόνισε στους συνομιλητές του η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε με επενδυτές, ενώ είχε και πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις, στην έδρα του ΔΝΤ. Μαζί με τον κ. Χουλιαράκη και τον κ. Χαρίτση, συναντήθηκαν με επενδυτές. Οι ερωτήσεις τους ήταν ενθαρρυντικές, δεν ήταν επιθετικές αλλά διευκρινιστικές, δεν εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, τονίστηκε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ακόμη, ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων των ΗΠΑ Ντέιβιντ Μάλπας, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το ΔΝΤ καλά κάνει και πιέζει για το χρέος. Ο κ. Μάλπας υποσχέθηκε ότι η Ουάσιγκτον θα πιέσει και τη Γερμανία ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του χρέους και επανέλαβε την γραμμή της προηγούμενης κυβέρνησης Ομπάμα. Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά από τον προκάτοχό του κ. Μάλπα, μόνο μικρή απόκλιση τονίστηκε από την πηγή. iefimerida loading…

