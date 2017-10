Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Καπνός χωρίς φωτιά σπανίως υπάρχει και οι φανατικοί φίλοι της κλασικής παιχνιδομηχανής έχουν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν.



Κάτι που θα φαινόταν παλιότερα αδύνατο μοιάζει να έχει τώρα κάποια βάση, καθώς η Nintendo κυκλοφόρησε πρόσφατα τις μινιατούρες εκδοχές τόσο του NES Classic όσο και του SNES Classic, ανοίγοντας την όρεξη πολλών. Και με την επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του Game Boy να έρχεται σε δυο χρόνια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μοιάζει καθόλου απίθανο. Ειδικοί και μη πάντως έχουν ήδη κατακλύσει τα κοινωνικά μέσα με τα πανηγύρια τους…



Όσοι μεγάλωσαν στα 90s το ξέρουν καλά το μικρό θαυματάκι που κυκλοφορούσε παρέα με το εξίσου κλασικό σήμερα Tetris. To Game Boy πάλεψε με το Game Gear της Sega και το Lynx της Atari, ώσπου κυριάρχησε στην αγορά και μονοπώλησε το ενδιαφέρον των παιδιών μιας άλλης εποχής, πουλώντας παγκοσμίως (από κοινού με τον διάδοχό του Game Boy Color) περισσότερες από 118 εκατ. συσκευές… newsbeast loading…

