Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Στο πελατολόγιο της personal trainer, Αshley Borden φιγουράρουν αρκετά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος: Reese Witherspoon και Ryan Gosling είναι ανάμεσα σε αυτά. 35.000 ώρες προπόνησης έχει στις επαγγελματικές αποσκευές της η γυμνάστρια και παραχωρώντας συνέντευξη στο ΜindBodyGreen, δίνει χρήσιμες συμβουλές για ευεξία και απώλεια βάρους. Yπάρχει μια τροφή που η γυμνάστρια θεωρεί «ένοχη» και πηγή πολλαπλών «κακών» για τον οργανισμό. Μπορεί να καταστρέψει κάθε προσπάθεια για την απώλεια βάρους. Ποια είναι αυτή η τροφή; Η απάντηση βρίσκεται στην ζάχαρη.



«Κόψτε τη ζάχαρη. Πείτε αντίο. Η ζάχαρη προκαλεί λιγούρες και φλεγμονή στον οργανισμό, αυξάνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης». Η ζάχαρη, ο λευκός «φίλος και εχθρός» έχει μπει στο στόχαστρο και όχι άδικα καθώς ολοένα περισσότερες μελέτες με τα πορίσματά τους επιβεβαιώνουν τις βλαβερές συνέπειές της για την υγεία μας. Η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα, αυξάνει τις πιθανότητες για παχυσαρκία, προκαλεί πρόωρη γήρανση, μειώνει τα επίπεδα καλής χοληστερόλης, μπορεί να εμποδίσει την διαδικασία αυτοσυγκέντρωσης, αυξάνει τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, μπορεί να γίνει αιτία πονοκεφάλων και ημικρανιών και μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση μαγνησίου και ασβεστίου.



Η γυμνάστρια υποστηρίζει ότι είναι πιο ωφέλιμος ο ύπνος από την γυμναστική στο σώμα και μας παροτρύνει να περπατάμε στη φύση ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Η βιταμίνη D που θα πάρουμε από τον ήλιο, όπως η ίδια δηλώνει μπορεί να είναι σωτήρια για τον οργανισμό μας! bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 09:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.