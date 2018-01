Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Φαίνεται πως η κίνηση (επιτυχημένη όπως αποδείχθηκε) της Nokia να ξαναρίξει στην αγορά το ιστορικό μοντέλο της 3310 δημιούργησε… σχολή! Το παράδειγμα της ακολουθεί η Motorola που μαζί με τη βρετανική Bitatone, δημιούργησαν την σύγχρονη έκδοση του του θρυλικού RAZR με το αναδιπλώμενο πορτάκι, το Binatone Blade.



Όπως και ο πρόγονός του, το Blade διαθέτει αναδιπλούμενο πορτάκι και θα κοστίζει περίπου 60 ευρώ, σε αντίθεση με το πανάκριβο -τότε- RAZR, το οποίο κόστιζε 500 ευρώ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ξυπνητήρι, αριθμομηχανή και παραμένοντας πιστό στο παρελθόν του δεν θα υποστηρίζει εφαρμογές όπως Facebook, Instagram ή Twitter.



Στο Binatone Blade θα μπορεί κάποιος να παίξει και ρετρό παιχνίδια όπως φιδάκι ή Tetris. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 16:30 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.