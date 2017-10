Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με έκδηλη αγωνία αναμένουν οι συντοπίτες μας τις τελικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι ο χειμώνας είναι ήδη προ των πυλών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η τιμή του πετρελαίου στη λιανική αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι τιμές στα διυλιστήρια είναι φέτος υψηλότερες από τις περυσινές, με τον καταναλωτή να καλείται να πληρώσει το λίτρο ακριβότερα κατά περίπου 0,05 €. Επιπλέον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε από 0,23 € σε 0,28 € ανά λίτρο σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ΦΠΑ αυξήθηκε από το 23% στο 24%. Πέραν των ανωτέρω, το επίδομα μειώνεται κατά 50%, αφού το συνολικό ύψος του επιδόματος μειώνεται από τα 150 στα 75 εκατ. Ευρώ, βάσει των Μνημονιακών δεσμεύσεων. Αυτή η δεύτερη κατά σειρά μείωση του επιδόματος τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνεται μόλις στο 25% σε σχέση με εκείνο του 2011, δηλαδή περίπου στα 312,5 € ανά νοικοκυριό. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία καθώς και η προοπτική νέων μέτρων που θα εφαρμοστούν πιθανότατα από του χρόνου, δημιουργούν μεγαλύτερες συνθήκες αβεβαιότητας στην πλειοψηφία των Δυτικομακεδόνων, οι οποίοι χτυπημένοι από την 7ετή κρίση δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τα καθημερινά έξοδα.

Κι ενώ κανείς ανέμενε πως η διεθνής οικονομική συγκυρία της πτώσεως της τιμής του πετρελαίου, και της σταθεροποίησής της σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, θα λειτουργούσαν ευεργετικά για την τσέπη των καταναλωτών, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς το 50% της τελικής τιμής του πετρελαίου στη χώρα μας διαμορφώνεται από τους φόρους. Τα παραπάνω είναι σε γνώση των κυβερνώντων, καθώς έχουν ασκηθεί πιέσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της περιοχής μας υπέρ της προστασίας των αδύναμων οικονομικά στρωμάτων, και ιδίως από στελέχη που τώρα που βρίσκονται στο τιμόνι της διακυβέρνησης.

Με τις υπόλοιπες επιλογές να έχουν εκπνεύσει, η μόνη εναλλακτική σήμερα είναι μέρος του ενδεχόμενου υπερβάλλοντος πλεονάσματος που θα καταγραφεί στο τέλος του έτους, να κατευθυνθεί προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες της περιοχής μας με τη μορφή επιδόματος θέρμανσης. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ασχέτως της οποιαδήποτε συγκυρίας, να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του εισοδήματος των κατοίκων των περιοχών μας για να ζεστάνουν τα σπίτια τους.





This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 18:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.