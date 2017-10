Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Δεκεμβρίου και πιθανόν και πέραν αυτού, δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι.



«Πρέπει να αναμένεται ότι το επιτόκιο δανεισμού της ΕΚΤ θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο σημερινό επίπεδο», ανέφερε ακόμη ο Ντράγκι, έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου.



Ακόμη, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κινηθεί τον επόμενο χρόνο στο 1,2% και το 2019 στο 1,5%, ποσοστά τα οποία απέχουν σαφώς από τον στόχο του 2%. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 15th, 2017 at 21:03 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.