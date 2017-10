Οκτώβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εύκολο απόγευμα είχε η ομάδα των Κορασίδων του Αστέρα Γρεβενών, στην αθλητική συνάντηση με τον Πήγασο Κοζάνης. Τα «αστέρια» βρήκαν αντίσταση μόνο στο τρίτο σετ, αλλά τελικά το κατέκτησαν και έτσι σημείωσαν την νίκη με 3-0 σετ.

Η Γρεβενιώτισσες αθλήτριες, με άριστο σερβίς, στο πρώτο και δεύτερο σετ, είχαν τον έλεγχο και κατάφεραν πολύ εύκολα το 2-0. Στο τρίτο σετ τα «αστέρια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 15-11, αλλά βελτιώνοντας την επιθετική και την αμυντική λειτουργία το κέρδισαν, με 25-22.

Το παιγνίδι διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, το απόγευμα του Σαββάτου και το παρακολούθησε αρκετός φίλαθλος κόσμος του βόλεϊ.

Αστέρας Γρεβενών – Πήγασος Κοζάνης 3-0 (25-10, 25-4, 25-22).

Βασιλική Τζιουβάρα, Ελευθερία Παναγιωτίδου, Γεωργία Πενλίδου Χριστίνα Κολύδα, Δανάη Τασιούλα, Δανάη Τριμήντζιου, Έφη Χατζηγεωργιάδου, Ιωάννα Αμανατιάδου, Ευαγγελία Καραγιάννη, Γεωργία Καραγιάννη, Ευαγγελία Τσουκαλά.

Προπονητές: Χρήστος Χαντές-Σάκης Τσιμπέρης Αστέρας Γρεβενών

