Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η Οξφόρδη αποκάλυψε σήμερα σχέδια για την απαγόρευση της κυκλοφορίας βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων οχημάτων στο κέντρο της, στο πλαίσιο των πιο ριζοσπαστικών προτάσεων που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα στη Βρετανία για τη μείωση της ρύπανσης. Ενώ το Λονδίνο καθιερώνει μια «ζώνη εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών», στο πλαίσιο της οποίας τα περισσότερα οχήματα με μεγάλη κατανάλωση καυσίμων θα πληρώνουν καθημερινά από το 2020 για να εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, η «Ζώνη Μηδενικών Εκπομπών» της Οξφόρδης θα απαγορεύει από τη χρονολογία αυτή την είσοδο σε τμήμα της πόλης αυτοκινήτων που εκπέμπουν καυσαέρια.



«Όλοι εμείς που οδηγούμε ή χρησιμοποιούμε βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα στην Οξφόρδη συμβάλλουμε στον τοξικό αέρα της πόλης», δήλωσε ο Τζον Τάνερ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της. «Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί –από την εθνική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές μέχρι τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους– για να βάλουμε τέλος σ’ αυτή την επείγουσα κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας». Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Οξφόρδη θα εισαγάγει επίσης μειωμένες τιμές στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά ταξί. Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής των σχεδίων της από το 2020, τα ταξί, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και τα λεωφορεία που δεν είναι μηδενικών εκπομπών, θα απαγορευθούν από έξι δρόμους στο κέντρο της πόλης.



Η ζώνη αυτή σταδιακά θα διευρυνθεί για να περιλάβει περισσότερους δρόμους καθώς και άλλους τύπους οχημάτων μέχρι το 2035, οπότε όλα τα οχήματα που εκπέμπουν καυσαέρια, των φορτηγών περιλαμβανομένων, θα απαγορευθούν από το κέντρο. Τα οριστικά σχέδια θα εκπονηθούν από τις τοπικές αρχές αφού ολοκληρωθεί μια διαβούλευση, στις 26 Νοεμβρίου. newsbeast loading…

