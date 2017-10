Οκτώβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Απογοητευτική συνεχίζει να είναι η εφαρμογή της Παρηγορικής Φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς το 42% των χωρών παγκοσμίως δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν. Ελάχιστα συστήματα υγείας αναλαμβάνουν την ευθύνη για παροχή φροντίδας στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Μόνο 20 χώρες συμπεριλαμβάνουν στο σύστημα υγείας τους την Παρηγορική Φροντίδα, ενώ 40 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως την έχουν ανάγκη, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια βρίσκονται στο τελικό στάδιο κάποιας νόσου. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 14% των αναγκών για Παρηγορική Φροντίδα παρέχεται στο τέλος της ζωής, λιγότερο δηλαδή από το 10% της συνολικής ανάγκης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το 78% των πασχόντων ζουν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο οικονομικό επίπεδο.



Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας- ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α (Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορικής Φροντίδας που εορτάζεται την 14η Οκτωβρίου και φέτος έχει ως μήνυμα: «Μην αγνοείτε αυτούς που υποφέρουν». Όπως αναφέρεται, με δεδομένα τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της Θεραπείας του Πόνου και της Παρηγορικής Φροντίδας, το συμπέρασμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι σαφές: «Δεν θα πρέπει να περιμένουμε την πολιτική λύση: Πρέπει να την απαιτήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Διεθνή Ιατρική Κάλυψη εάν δεν έχουμε διεθνή πρόσβαση στη Φροντίδα όταν και όπου τη χρειάζονται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση». Η Παρηγορική Φροντίδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Διεθνούς Ιατρικής Κάλυψης, καθώς κάθε άνθρωπος δικαιούται πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα, με ισότητα και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον όταν η Παρηγορική Φροντίδα μπορεί να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα και χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης καθώς και των οικογενειών τους αναφέρει η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Προσθέτει ότι «κανείς δεν πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με τη φτώχεια όταν αρρωσταίνει. Ο οικονομικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν πρέπει να πληρωθούν υπέρογκα ποσά για θεραπεία που δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι άνθρωποι χάνουν το εισόδημά τους ή την καριέρα τους όταν αρρωσταίνουν, με αποτέλεσμα την οικονομική δυσπραγία. Δεν επαρκούν οι ξενώνες και οι οργανισμοί Παρηγορικής Φροντίδας που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στους ανθρώπους και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το στοιχειώδες αυτό ανθρώπινο δικαίωμα μπορεί και πρέπει να προσφέρεται δωρεάν».



Στην Ελλάδα στα περισσότερα Νοσοκομεία λειτουργούν κέντρα πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Η ένταξή της Παρηγορικής Φροντίδας σε όλα τα συστήματα υγείας αποτελεί στόχο της διεθνούς ιατρικής κοινότητας και η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. διεκδικεί την καθολική είσοδο της Θεραπείας του Πόνου και της Παρηγορικής Φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εθελοντική βάση «προσφέρει κατ’ οίκον νοσηλεία στην Αττική, συνεργάζεται με δήμους για τη δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών, παλεύει για την αλλαγή της αναχρονιστικής συνταγογράφησης των οπιοειδών, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα έχει δημιουργήσει το πρώτο και μοναδικό μητρώο ασθενών με χρόνιο πόνο στη χώρα μας και έχει εκδώσει τις μοναδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου». O εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ξενώνων και Παρηγορικής Φροντίδας από την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έκθεση φωτογραφίας της Χριστίνας Βάζου, με θέμα την Παρηγορική Φροντίδα, στο Αρεταίειο νοσοκομείο, ημέρα ανοικτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, από τις 10.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ. την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, στην οποία θα συμμετάσχουν ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων. Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 από μια ομάδα αναισθησιολόγων με εξειδίκευση στην Αλγολογία. Σήμερα στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, εθελοντές. Η εταιρεία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παρηγορικής Αγωγής -φροντίδας – (EAPC) και μέλος της ομάδας εργασίας Παρηγορικής Φροντίδας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ECEPT). ΑΠΕ loading…

