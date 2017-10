Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Σε swap ομολόγων αξίας 32 δισ. ευρώ ετοιμάζεται να προχωρήσει το Νοέμβριο η Ελλάδα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters επικαλούμενο τραπεζικές πηγές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ελλάδα εξετάζει την ανταλλαγή 20 μικρών ομολόγων με 4 νέα ομόλογα, καθώς προσπαθεί να εξομαλύνει την καμπύλη επιτοκίων προετοιμάζοντας το έδαφος για έξοδο από το πρόγραμμα επιτήρησης το επόμενο καλοκαίρι.



«Οι ελληνικές αρχές θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή την ανταλλαγή στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής τελική ημερομηνία», φέρεται να δήλωσε υπό το καθεστώς ανωνυμίας τραπεζίτης στο Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με κατόχους υφιστάμενων τίτλων -περιλαμβανομένων τραπεζών και funds – για να εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής τους στο εγχείρημα.



Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, fund manager στο Λονδίνο επιβεβαίωσε την πρόθεση της Αθήνας να προχωρήσει με την ανταλλαγή. Θα υπάρξει στήριξη από τους ομολογιούχους, πρόσθεσε ο ίδιος. iefimerida loading…

