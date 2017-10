Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πέντε στα πέντε για την εφηβική ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Η «άτυχη» αυτή τη φορά ήταν η ομάδα της Σιάτιστας, που έχασε μέσα στην έδρα της με 83-57.



Τα δεκάλεπτα:

22-25, 29-42, 41-67, 57-83



Διαιτητές:

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ





ΣΙΑΤΙΣΤΑ: ΣΒΩΛΗΣ 26(3) ΠΑΤΣΙΑΣ, ΓΟΥΣΙΑΣ, ΖΑΓΓΑΣ 2, ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣΑΣ 11(3) ΓΡΑΒΑΣ 7 ΠΑΙΚΟΣ 9 ΤΕΝΤΟΚΑΛΗΣ 2.





ΠΡΩΤΕΑΣ (Αλέξης Κατσάλης): ΖΙΩΓΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ.8, ΜΟΥΤΟΥΝΗΣ, ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 10, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2, ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ 2, ΜΙΜΗΣ 8, ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 4, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 5(1), ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓ. 25(6).

