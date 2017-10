Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το πόρισμα του ειδικού ερευνητή για την τρομοκρατική επίθεση που είχε γίνει στο Βερολίνο, παραμονές Χριστουγέννων, είναι καταπέλτης για τις γερμανικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο Τυνήσιος Ανις Αμρι έριξε την νταλίκα που οδηγούσε πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άτομα. Ο ειδικός ερευνητής Μπούνο Γιοστ, που ανέλαβε να εξετάσει τις υποψίες για λάθη και παραλείψεις των γερμανικών αρχών, παρουσίασε το τελικό πόρισμά του. Σε αυτό, επιβεβαιώνεται ότι η τρομοκρατική επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας λαθών και παραλείψεων των γερμανικών αρχών.



Η έκθεση δεν απαντά με ένα ξεκάθαρο ναι ή όχι αν οι γερμανικές αρχές θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Κατά την εκτίμηση του ερευνητή η γερμανική αστυνομία δεν εκμεταλλεύθηκε τη χρυσή ευκαιρία που της δόθηκε τέλη Ιουλίου του 2016. Τότε, ο Αμρι είχε συλληφθεί στο Φριντριχσχάφεν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ομως, οι αστυνομικοί δεν κατάλαβαν με ποιόν είχαν να κάνουν και έτσι ο Τυνήσιος αφέθηκε ελεύθερος μόλις έπειτα από δύο ημέρες. Εκείνη την εποχή, οι γερμανικές αρχές γνώριζαν ότι ο Αμρι είχε ζητήσει άσυλο σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας με πλαστά ονόματα, ότι εμπορευόταν ναρκωτικά και ότι είχε εμπλακεί σε συμπλοκές. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες προέρχονται από παρακολουθήσεις της αστυνομίας του Βερολίνου. Το όνομα Αμρι ήταν τότε ήδη καταγεγραμμένο στο Κοινό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της ομοσπονδίας και των κρατιδίων (GTAZ). Με λίγα λόγια, ο ειδικός ερευνητής συμπεραίνει ότι ο μετέπειτα τρομοκράτης θα έπρεπε να είχε συλληφθεί όχι για ένα διήμερο, αλλά για τουλάχιστον τρεις μήνες.



Όλα δείχνουν ότι από τότε που ο Τυνήσιος εισήλθε στη Γερμανία από την Ιταλία μέχρι την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά ξεγελούσε τις γερμανικές αρχές. Όπως όμως υπενθυμίζει ο Μπρούνο Γιοστ, στην αρχή της προσφυγικής κρίσης το καλοκαίρι του 2015 οι γερμανικές αρχές βρίσκονταν υπό τρομερή πίεση. Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα ότι τότε τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσφύγων και μεταναστών δεν αποθηκεύονταν ψηφιακά, αλλά σε χαρτί. Και γι’ αυτό το λόγο ο Άμρι κατάφερνε συνεχώς να ξεφεύγει από τις αρχές και να χρησιμοποιεί πλαστά ονόματα στις μετακινήσεις του εντός Γερμανίας. Το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί ωστόσο τίποτα, υπογράμμισε ο ειδικός ερευνητής. ΑΠΕ/ Deutsche Welle, Rhein-Neckar Zeitung loading…

