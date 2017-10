Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο γλωσσολόγος και μαθηματικός Τζέικουμπ Μαριάν δημιούργησε έναν χάρτη στον οποίο απεικονίζεται ο μέσος όρος εργασίας την εβδομάδα την Ευρώπη. Δεδομένου ότι περιλαμβάνει εργαζομένους με μερική απασχόληση, οι αριθμοί είναι χαμηλότεροι από τις 40 ώρες που πολλοί εργαζόμενοι γραφείου συμπληρώνουν κάθε εβδομάδα. Τα στοιχεία είναι τα πιο πρόσφατα από τον ΟΟΣΑ, τα οποία έδειξαν τις συνολικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα σε κάθε χώρα. Ο χάρτης δείχνει πως οι Ελληνες εργάζονται κατά μέσο όρο τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 39 ώρες. Ο μικρότερος αριθμός ωρών εβδομαδιαίως είναι στη Γερμανία στις 26, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται 32 ώρες την εβδομάδα.

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, ο Μάριαν υπολόγισε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο: Καναδάς 33

Ιαπωνία 33

Ηνωμένες Πολιτείες 34

Νέα Ζηλανδία 34

Ισραήλ 36

Χιλή 38

Κορέα 40

Μεξικό 43



indy100

