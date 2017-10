Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν βλέπει «καμία ανάγκη» για νέα μέτρα στην Ελλάδα, δήλωσε ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Ταμείου Πολ Τόμσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



«Εχουμε εγκρίνει το πρόγραμμα, χρειαζόμαστε να στείλουμε αποστολή για να δούμε τα στοιχεία αλλά δεν έχουμε καμία πρόθεση να προσθέσουμε περαιτέρω πολιτικές» εξήγησε ο ίδιος, και προσέθεσε: «Οι πληροφορίες είναι μέχρι τώρα ότι βρισκόμαστε σε δρόμο για να πετύχουμε τους στόχους». Επανέλαβε δε, ότι το Ταμείο «δεν ζητάει περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα». Αναφερόμενος στο ελληνικό χρέος, ο Τόμσεν εξέφρασε την ελπίδα οι συζητήσεις να συνεχιστούν και να υπάρχει σύντομα μια συμφωνία για να προχωρήσουμε.



Ερωτηθείς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, ο κ. Τόμσεν εστίασε στο πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρέπει να διορθωθεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη λύση της ΕΚΤ να διενεργηθούν stress tests, που μπορεί να πετύχουν το σκοπό χωρίς να γίνει πλήρες AQR. «Θα αξιολογήσουμε εάν υπάρχει μια αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων» τόνισε χαρακτηριστικά. Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του ΔΝΤ, ανέφερε επίσης, ότι στην Ελλάδα η μισθολογική ανάπτυξη είναι χαμηλή και πως το ζητούμενο είναι να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να επιτρέψουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

