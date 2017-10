Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την συμπλήρωση δύο χρόνων διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις διακηρυγμένες θέσεις για την άμεση και συνεχή επαφή με τους πολίτες, τη διαβούλευση και την λογοδοσία, ο ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: « Δύο χρόνια διακυβέρνησης – Το σχέδιο για την επόμενη μέρα». Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος και ο Βουλευτής Γρεβενών Χρήστος Μπγιάλας Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 11:00 Επίσκεψη στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ 12:00 Επίσκεψη στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ 13:00 Συνάντηση με το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Γρεβενών και επίσκεψη στις εργατικές κατοικίες 18:00 Συνέντευξη τύπου 18:30 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Γρεβενών 19:00 Ομιλία στην εκδήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Ε.ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

