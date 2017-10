Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Δείχνει πολύπλοκη, αλλά είναι εύκολη συνταγή. Η διάσημη σούπα μινεστρόνε είναι από τις καλύτερες γιατί περιέχει πολλά λαχανικά αλλά και πρωτείνες. Ιδιαίτερα χορταστική και απολαυστική για τις κρύες ημέρες, αποτελεί ένα πλήρες πιάτο. Υλικά 1 φλυτζάνι ψιλοκομμένη ντομάτα, ώριμη

2 κουταλιές σούπας πέστο βασιλικού

1/4 φλυτζανιού λιαστές ντομάτες

2 φλυτζάνια ζεστό νερό με ζωμό λαχανικών

2 φλυτζάνια νερό

1 φλυτζάνι κομμένα καρότα

1 φλυτζάνι σέλινο, κομμένο

1,5 φλυτζάνι κρεμμύδι, κομμένο

1 κουταλίτσα ρίγανη

2 φύλλα δάφνης

Αλάτι και πιπέρι

1 φλυτζάνι μακαρόνια κοντά

1/2 φλυτζάνι κόκκινα φασόλια, βρασμένα

1/2 φλυτζάνι άσπρα φασόλια, βρασμένα

1 φλυτζάνι κολοκυθάκια, κομμένα

1 φλυτζάνι φασολάκια πράσινα (κατεψυγμένα ή φρέσκα)

1 φλυτζάνι σπανάκι μπέιμπι, κομμένο

Παρμεζάνα για τρίψιμο



Εκτέλεση Βάλτε τις ντομάτες, το πέστο, το ζεστό νερό με ζωμό λαχανικών, το νερό, τα καρότα, το σέλινο, το κρεμμύδι, τη ρίγανη και τα φύλλα δάφνης σε βαθειά κατσαρόλα

Να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 6-8 ώρες, σε υψηλή για 3-4 ώρες

Προσθέστε τα φασόλια κόκκινα και λευκά, βρασμένα, το κολοκυθάκι, το σπανάκι, τα πράσινα φασόλια και τα μακαρόνια και βράστε για επιπλέον 20-25 λεπτά

Σερβίρετε ζεστή τη σούπα, τρίψτε παρμεζάνα από πάνω -Με ψητό σκορδάτο ψωμί!



Ψωμί σκορδάτο: Ψήστε σε γκριλ τις φετούλες που χρειάζεστε για το γεύμα σας

Ξεφλουδίστε δύο σκελίδες σκόρδο και τρίψτε το στην επιφάνεια του ψωμιού -Το υπόλοιπο σκόρδο πετάξτε το

Ρίξτε λίγη ρίγανη (ή και ελαιόλαδο) στο σκορδάτο ψωμί σας iefimerida loading…

