Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα η κηδεία



Αρκετά κοντά στους εκτελεστές του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπολου φαίνεται ότι βρίσκονται οι διωκτικές αρχές. Στο γραφείο της Ασκληπιού η αστυνομία βρήκε γενετικό υλικό του δραστών και μαζί με τις περιγραφές που έχουν στα χέρια τους από τον συνεργάτη του Ζαφειρόπουλου οι αρχές έχουν σχηματίσει το προφίλ των δραστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ εκτιμάται ότι δράστες δεν πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου για να εκτελέσουν πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαφωνία της στιγμής που οδήγησε σε δολοφονία. Από τα λάθη που έκαναν οι δράστες, τα ακάλυπτα πρόσωπα και τα δαχτυλικά αποτυπώματα, οι ειδικοί συμπεραίνουν ότι δεν πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν αλλά για τον φοβίσουν για κάτι που ήξερε. Οι δράστες έμειναν για περισσότερο από 15 λεπτά στο γραφείο του Ζαφειρόπουλου και ο ίδιος κρατούσε ιδιόχειρες σημειώσεις για την υπόθεση που του περιέγραφαν. Αυτές οι σημειώσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας που ψάχνει ανάμεσα στις τελευταίες λέξεις που έγραψε ο δικηγόρός του ενόχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο άνδρες ήρθαν σε διαφωνία με τον δικηγόρο για κάποια υπόθεση που ίδιος χειριζόταν και μετά από την ένταση που προκλήθηκε τον πυροβόλησαν. Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι τώρα η ΕΛΑ προκύπτει ότι ο πρώτος δράστης είναι ηλικίας 30-40 ετών, ύψους 1,80 εκατοστά περίπου, αδύνατος, μελαχρινός, αξύριστος (δύο ημερών), με κοντά σκούρα μαλλιά, ο οποίος πιθανόν φορούσε τζιν παντελόνι χρώματος μπλε και λεπτό μπουφάν, χρώματος λευκού. Ο δεύτερος δράστης είναι ηλικίας 27-40 ετών, ύψους 1,65-1,70 περίπου, αδύνατος, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξυρισμένος με κοντά σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε κοντομάνικη μπλούζα, χρώματος πιθανόν μπεζ. Η κηδεία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου θα γίνει σήμερα το μεσημέρι. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος (Λεωφ. Ιασωνίδου και Χρυσάνθου Τραπεζούντος) και θα ακολουθήσει η ταφή στο νεκροταφείο Ελληνικού. in

