Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Η ιδέα της εταιρείας που διαχειρίζεται το γνωστό παιχνίδι Grand Turismo Sport, που διατίθεται αποκλειστικά για το νέο PlayStation 4, είναι το όνειρο κάθε video gamer. Κι αυτό γιατί προκειμένου να γιορτάσουν την συνεργασία με το εμβληματικό Nissan GT-R μετέτρεψαν ένα κανονικό σε τηλεχειριζόμενο(!), με έλεγχο μέσω ενός κανονικού «Dual Shock 4» χειριστηρίου. Πίσω από το τηλεχειριστήριο βρέθηκε ο νεαρός Jann Mardenborougn, αγωνιζόμενος με την Nismo και νικητής της GT Academy, το πρόγραμμα της Nissan για να φέρνει παίκτες των video games σε πραγματικούς αγώνες.



Το μοναδικό αυτό GT-R έχει ενσωματωμένα τέσσερα ρομπότ τα οποία κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις, στο τιμόνι, στο γκάζι, στο φρένο αλλά και στην μετάδοση με βάση τις εντολές που φτάνουν από το ασύρματο χειριστήριο. Για τον έλεγχο και το συγχρονισμό τους χρησιμοποιούνται 6 υπολογιστές τοποθετημένοι στο πίσω μέρος του GT-R και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες τις εντολές έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο. Ενσωματωμένο μικρό- υπολογιστή διέθετε και το τηλεχειριστήριο, προκειμένου να «μεταφράζει» σε real time τις εντολές του οδηγού ο οποίος ακολουθούσε το αυτοκίνητο από ένα ελικόπτερο. Η όλη δοκιμασία έγινε στο Silverstone με το GT-R να φτάνει έως και τα 211 χλμ./ ώρα κάνοντας καλύτερο χρόνο στον γύρο σε 1.17.47! Μάλιστα για να αποφύγουν το ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος το GT-R είχε δύο ανεξάρτητα συστήματα ασφαλείας έτσι ώστε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο, το αυτοκίνητο να φρενάρει και να σταματήσει προτού χτυπήσει στα προστατευτικά της πίστας.



Όπως και να έχει πρόκειται για μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατασκευή από την Nissan η οποία θα συνεχίζει να προσφέρει θέαμα στην Αγγλία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Προτεραιότητα έχουν κυρίως οι επιδείξεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια έτσι ώστε να δείξουν στα νέα παιδιά τα επίπεδα που έχει φθάσει η σύγχρονη τεχνολογία. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 14th, 2017 at 21:09 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.