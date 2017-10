Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η πλήρης καταγραφή των χρεών Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της από τις 30/6/12 ως και σήμερα, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Πράσινοι τονίζουν ότι στους υπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις εσόδων για μελλοντικές δεσμεύσεις σε βάθος τριετίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα χρέη της ΠΑΕ ανέρχονται στα 34,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν και μελλοντικές υποχρεώσεις 31,5 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ: Ενημέρωση επί οικονομικών στοιχείων Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε υλοποίηση σχετικής ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου δημοσιοποιεί Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Ειδικότερη ενημέρωση επί οικονομικών στοιχείων». Επισημαίνεται ότι σε αυτό δεν περιλαμβάνονται καθόλου προβλέψεις εσόδων που θα πρέπει να αντιστοιχηθούν στις μελλοντικές δεσμεύσεις σε βάθος τριετίας (π.χ. εισιτήρια, χορηγίες, δικαιώματα, αξιοποίηση ποδοσφαιρικού ρόστερ κα.) ΘΕΜΑ : Ειδικότερη ενημέρωση επί οικονομικών στοιχείων Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ καταρτίζει και δημοσιεύει ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αλλά και το πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κανονισμών της ΕΠΟ και της UEFA. H ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ υποβάλλει στο Γενικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΓΕΜΗ) τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες και αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο στην ΕΠΟ και στην UEFA, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο υποβολής, όπως αυτό ισχύει από τους παραπάνω οργανισμούς. Ειδικότερα παρατίθενται τα ακόλουθα : Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις της ΠΑΕ στις 30.06.2012 ανέρχονταν σε 35,2 εκ ευρώ και αφορούσαν κατά 42% σε υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά 20% σε φορολογικές υποχρεώσεις και κατά 38% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα : 12,1 εκ. ευρώ προς το ποδοσφαιρικό τμήμα με επιπλέον αναλογούντες φόρους ποσού 3,1 εκ. ευρώ, 8,8 εκ. ευρώ σε προμηθευτές (σημειώνεται ότι ποσό ύψους 2,9 εκ ευρώ αφορά σε ανταποδοτικές χορηγίες), 4,0 εκ ευρώ σε λοιπές υποχρεώσεις & προβλέψεις, 3,9 εκ ευρώ προς φορολογικές αρχές, 2,6 εκ ευρώ σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών & υπηρεσίες διαμεσολάβησης, 0,7 εκ ευρώ σε αξιόγραφα. Οι μελλοντικές δεσμεύσεις που αφορούσαν στο ποδοσφαιρικό τμήμα (σε βάθος 2ετίας) ανέρχονταν σε 12,8 εκ ευρώ με επιπλέον αναλογούντες φόρους να ανέρχονται στα 3,2 εκ ευρώ. Η ανακύκλωσή των προ εισπραχθέντων μελλοντικών εσόδων ανερχόταν στο ποσό των 3,4 εκ ευρώ. Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις της ΠΑΕ στις 30.09.2017 ανέρχονταν σε 34,7 εκ. ευρώ και αφορούσαν κατά 39% σε φορολογικές υποχρεώσεις, κατά 31% σε υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος και 30% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα: 9,9 εκ. ευρώ προς φορολογικές αρχές, 7,5 εκ. ευρώ προς το ποδοσφαιρικό τμήμα με επιπλέον αναλογούντες φόρους ποσού 3,6 εκ. ευρώ, 6,8 εκ. ευρώ σε προμηθευτές (σημειώνεται ότι ποσό ύψους 1.0 εκ. ευρώ αφορά σε ανταποδοτικές χορηγίες), 3,1 εκ. ευρώ σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών & υπηρεσίες διαμεσολάβησης, 1,7 εκ. ευρώ σε λοιπές υποχρεώσεις & προβλέψεις, 1,3 εκ. ευρώ σε αξιόγραφα, 0,8 εκ. ευρώ σε υποχρεώσεις χρήσης γηπεδικών εγκαταστάσεων προηγουμένων ετών. Οι μελλοντικές δεσμεύσεις που αφορούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα (σε βάθος 2-3 ετών) ανέρχονταν σε 16,4 εκ. ευρώ με επιπλέον αναλογούντες φόρους ποσού 11,5 εκ. ευρώ, καθώς και μελλοντικές δεσμεύσεις σε ομάδες για απόκτηση ποδοσφαιριστών 3,6 εκ. ευρώ. Η ανακύκλωση των προ εισπραχθέντων μελλοντικών εσόδων ανέρχονταν στο ποσό των 11,9 εκ. ευρώ. Επίσης, Οι εισροές της περιόδου 01.07.12 – 30.09.17 ανήλθαν σε 100,2 εκ. ευρώ και αφορούσαν σε 24,4 εκ. ευρώ από δικαιώματα τηλεοπτικής αναμετάδοσης, 19,2 εκ. ευρώ από χορηγίες & διαφήμιση, 16,1 εκ. ευρώ από αλληλεγγύη UEFA, 13,0 εκ. ευρώ από πώληση ποδοσφαιριστών, 11,6 εκ. ευρώ από εισιτήρια απλά και διαρκείας, 6,1 εκ. ευρώ από εμπορικές δραστηριότητες, 5,2 εκ. ευρώ από ανακύκλωση προεξόφλησης εσόδων, 4,6 εκ. ευρώ από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες.

Οι εκροές της περιόδου 01.07.12 – 30.09.17 ανήλθαν σε 142,5 εκ. ευρώ και αφορούσαν κατά 44% σε υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά 28% σε φορολογικές υποχρεώσεις και 30% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα: 57,8 εκ. ευρώ σε ποδοσφαιρικό τμήμα και λοιπούς εργαζομένους (49,6 αφορούν σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, λοιπό τεχνικό προσωπικό κλπ. και 8,2 εκ. σε εργαζομένους και λοιπούς συνεργάτες) 39,3 εκ. ευρώ προς φορολογικές-ασφαλιστικές αρχές και αποδόσεις φόρων & τελών προς ποδοσφαιρικές αρχές (34,9 εκ. ευρώ προς φορολογικές & ασφαλιστικές αρχές και 4,4 εκ. ευρώ προς ποδοσφαιρικές αρχές), 16,4 εκ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες (εξόφληση προμηθευτών γενικών δαπανών, έξοδα λειτουργίας και συντήρησης γηπέδων & λοιπών εγκαταστάσεων), 12,8 εκ. ευρώ σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών, 7,0 εκ. ευρώ για την διεκπεραίωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, 2,8 εκ. ευρώ στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο, 2,6 εκ. ευρώ σε πειθαρχικές κυρώσεις, 2,1 εκ. ευρώ για πληρωμή υποχρεώσεων χρήσης γηπεδικών εγκαταστάσεων προηγουμένων ετών, 1,7 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση της Λ. Αλεξάνδρας.

Σημειώνεται ότι: – η επιβάρυνση των φόρων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, λόγω των ιδιαίτερα επαυξημένων φορολογικών συντελεστών από το 2012 και μετά. – το υφιστάμενο δυναμικό της ομάδας έχει βάθος 2-3 ετών – έχουν δαπανηθεί έως σήμερα, 7 εκ. ευρώ για το προπονητικό κέντρο Γ.Καλαφάτης. Οι εισφορές της περιόδου 01.07.12 – 30.09.17 ανήλθαν σε 49,3 εκ. ευρώ και αφορούσαν σε: 41.5 εκ. ευρώ εισφορές από τον βασικό μέτοχο κ. Ι. Αλαφούζο, και σε 7.8 εκ. ευρώ εισφορές από λοιπούς μετόχους μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο βασικός μέτοχος έχει δηλώσει ότι πέραν των ανωτέρω εισφορών, θα εισφέρει επιπλέον στο βάθος των μελλοντικών δεσμεύσεων και για κάλυψη αυτών ποσό της τάξεως των 20 εκ. ευρώ. in

