Τι κρύβεται πίσω από τις νυχτερινές κράμπες που σας αναστατώνουν τον ύπνο; Ανοίγεις τα μάτια διάπλατα. Σκοτάδι. Δε βλέπεις τίποτα. Μόνο αισθάνεσαι. Τι; Ένα αφόρητο και επίμονο τράβηγμα στη γάμπα. «Όχι πάλι», σκέφτεσαι. Προσπαθείς να πιάσεις την περιοχή για να την ανακουφίσεις. Τίποτα. Ακούγεται ένα μακρόσυρτο «αου» και αποφασίζεις ότι θα υπομείνεις τον πόνο στωικά μέχρι να περάσει.



Αν η παραπάνω σκηνή σας θυμίζει κάτι, μάλλον, ανήκετε στην κατηγορία ανθρώπων που έχουν ξυπνήσει στον ύπνο τους από κράμπα. Η αίσθηση μοιάζει με έναν οξύ πόνο-τράβηγμα στη γάμπα που σχεδόν παραλύει το πόδι και βρίσκει να σας «χτυπήσει» την πιο ακατάλληλη στιγμή. Την ώρα που κοιμάστε. Που οφείλεται αυτή η ενοχλητική δραστηριότητα του μυ καταμεσής της νύχτας και τι μπορείτε να κάνετε για να προλάβετε μελλοντικές ανεπιθύμητες εμπερίες;



Αρχικά, να διευκρίνισουμε πως τις περισσότερες φορές οι κράμπες οφείλονται σε νευρομυικές διαταραχές που προκαλούνται από την έντονη καθιστική ζωή ή αντιθέτως την υπερβολική καταπόνηση των μυών από άσκηση ή ορθοστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, σεπεριπτώσεις εγκυμοσύνης οι κράμπες μπορούν να γίνουν ακόμα πιο συχνές, αλλά πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο. Αν, πάλι, δε συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω, οι κράμπες και δη οι νυχτερινές μπορεί να οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες. 1. Έλλειψη ενυδάτωσης «Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι μύες έχει άμεση σχέση με την ισορροπία των ηλεκτρολυτών και των ιόντων στο αίμα», εξηγεί ο Houman Danesh, διευθυντής κλινικής που εξειδικεύεται στον πόνο, Mount Sinai’s Integrative Pain Management.

«Η αφυδάτωση αλλάζει την ισορροπία και το σώμα, οι μύες υπερδραστηριοποιούνται και αυτή η κινητικότητα οδηγεί σε πόνο. Η λύση; Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση», τονίζει υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε να πίνουμε νερό και άφθονα υγρά για να αποφύγουμε την αφυδάτωση. 2. Έλλειψη καλίου και μαγνησίου Το μαγνήσιο ρυθμίζει τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και την αρτηριακή πίεση, ενώ το κάλιο είναι απαραίτητος ηλεκτρολύτης με αντίστοιχο ρόλο. Παράλληλα, κάλιο συμβάλλει στη ρύθμιση της περιεκτικότητας του οργανισμού σε νερό. Συνεπώς, η έλλειψη των συγκεκριμένων βιταμινών μπορεί να διαταράξει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος, δυσκολεύοντας την καρδιά να στείλει αίμα στα κάτω άκρα. 3. Κακή αιμάτωση της περιοχής Η σωστή κυκλοφορία του αίματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν δεν κυκλοφορεί σωστά το αίμα στην περιοχή, τότε θα προκληθεί κράμπα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να είναι σύμπτωμα πιο σοβαρών ασθενειών όπως σκλήρυνση των αρτηριών ή και περιφερικής αρτηριακής νόσου. Αυτό που πρέπει να τσεκάρετε είναι τα επιπέδα χοληστερίνης σας (η οποία μπορεί να φράξει αρτηρίες αν είναι υψηλή) και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Τι μπορείτε να κάνετε όμως εκείνη την στιγμή για να ανακουφιστείτε από τον οξύ πόνο; Αρχικά για να περιορίσετε τον νυχτερινό «επισκέπτη» που αναστατώνει τον ύπνο σας, πριν κοιμηθείτε, φροντίστε

α. Να τεντώνετε τους μυς των ποδιών σας για λίγα λεπτά

β. Να πίνετε νερό Παρόλα αυτά, αν οι κράμπες επιμένουν, να οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για να ανακουφιστείτε επί τόπου: 1. Τεντώστε το πόδι σας προς τα επάνω και προς το κεφάλι σας (όσο μπορείτε).

2. Κάντε μασάζ στο πόδι με την κράμπα με τα χέρια σας ή με λίγο πάγο.

3. Σηκωθείτε να περπατήσετε, ή να κουνήσετε ελεύθερα το πόδι.

4. Κάντε ένα ζεστό ντους ή ζεστό μπάνιο. bovary loading…

