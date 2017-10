Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ο επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποκάλυψε τη νέα αυτόνομη συσκευή εικονικής πραγματικότητας Oculus Go, η οποία δεν απαιτεί σύνδεση σε υπολογιστή όπως το Oculus Rift, κάτι που ο ίδιος ελπίζει ότι θα διευκολύνει την εξάπλωση της νέας αυτής τεχνολογίας στο ευρύ κοινό. Η νέα συσκευή, σύμφωνα με τα πρακτορεία Γαλλικό και Ρόιτερς, θα κοστίζει 199 δολάρια και θα αρχίσει να πωλείται στην αρχή του 2018.



Όπως είπε ο επικεφαλής του Facebook, η νέα συσκευή αποτελεί το πρώτο προϊόν που προσφέρει εμπειρία εικονικής πραγματικότητας χωρίς να απαιτεί ούτε τη σύνδεσή της μέσω καλωδίου με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, ούτε το συνδυασμό της με ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο για να λειτουργήσει. Το Oculus Go χρησιμοποιεί εσωτερικές κάμερες, αισθητήρες και ειδικό λογισμικό για να καταγράφει τις σωματικές κινήσεις, οι οποίες «μεταφράζονται» σε κινήσεις στους εικονικούς κόσμους που βλέπει ο χρήστης. Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι στόχος του είναι «να φέρουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στην εικονική πραγματικότητα.



Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, αλλά η εικονική πραγματικότητα θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και θα κάνει τις ζωές μας πολύ καλύτερες». H Sony, η HTC και η Oculus (που εξαγοράσθηκε από το Facebook το 2014 αντί 3 δισ. δολαρίων) είναι προς το παρόν οι σημαντικότεροι «παίκτες» στην αγορά προσωπικών συσκευών εικονικής πραγματικότητας. Η Google προσφέρει τη συσκευή Google Daydream που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ορισμένα smartphones. Η Oculus ανακοίνωσε επίσης ότι, παράλληλα με την κυκλοφορία του Oculus Go, θα μειώσει από 499 σε 399 δολάρια την τιμή του Oculus Rift, που είχε κυκλοφορήσει το 2016.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Super Data, αναμένεται φέτος να πωληθούν 213.000 συσκευές Oculus Rift έναντι 305.000 συσκευών Vive της HTC. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 14th, 2017 at 22:44 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.