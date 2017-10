Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις λοταρίες αποδείξεων, κάθε μήνα, με έπαθλο 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς, με στόχο να δώσει κίνητρο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πώς θα γνωρίζει κάποιος όμως αν είναι ανάμεσα στους τυχερούς; Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλήρωση θα αναρτώνται σε ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και οι πολίτες που έχουν κερδίσει θα ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στο Taxisnet.



Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο Taxisnet και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος, διευκρινίζει η σχετική απόφαση που υπογράφηκε την Πέμπτη. Σε όσους δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την αποστολή του προσωποιημένου μηνύματος, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Αν δεν δηλωθεί τελικά λογαριασμός εντός της προθεσμίας, τότε το χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδοθεί σε κανέναν από τους δικαιούχους ένα χρηματικό έπαθλο, τότε αυτό παραμένει ως αδιάθετο στον λογαριασμό του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών».



Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται το έπαθλο μόνο μία φορά.

